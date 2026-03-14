Honduras: subsidio energético será focalizado a los hogares más pobres

Tegucigalpa.

La Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) se encamina a una profunda reestructuración de su política de beneficios sociales, lo que incluya una revisión al subsidio energético. Las autoridades del sector energético han confirmado que iniciarán un proceso de focalización para revisar el último subsidio otorgado por la administración anterior, el cual ha sido calificado como "indiscriminado" por su falta de rigor socioeconómico en la asignación de fondos públicos.

Actualmente, el Estado subsidia el consumo eléctrico de unas 900,000 familias de un universo total de 2.2 millones de clientes que tiene la empresa estatal. Sin embargo, auditorías preliminares han detectado que una parte considerable de estos beneficiarios no cumple con el perfil de vulnerabilidad necesario, incluyendo residentes de colonias con altos ingresos. "Estamos subsidiando a mucha gente que no está en el perfil socioeconómico para recibirlo; por ejemplo, colonias como Las Lomas o zonas de buen ingreso reciben el subsidio y eso va a desaparecer", advirtió Eduardo Oviedo, secretario de Energía y gerente interino de la ENEE. La urgencia de esta medida responde a la asfixiante situación financiera de la estatal eléctrica. Según los datos oficiales, la ENEE opera bajo números rojos, con ingresos que apenas cubren sus gastos operativos básicos.