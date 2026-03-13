1,800 empleados de instituciones suprimidas pasan a teletrabajo

Tegucigalpa, Honduras.

Unos 1,800 empleados de las instituciones públicas recientemente suprimidas pasarán a la modalidad de teletrabajo a partir del lunes 16 de marzo y hasta nuevo aviso, según lo dispuesto en el comunicado oficial emitido por la Comisión Técnica Liquidadora. La determinación establece que los trabajadores deberán permanecer bajo disponibilidad laboral para su eventual reincorporación, aclarando que la medida no será tipificada como abandono de funciones. No obstante, el personal de las áreas de Administración, Recursos Humanos, Bienes, Almacén y Archivo deberá mantener su asistencia presencial para garantizar el cierre administrativo. En el marco de esta transición, el ente liquidador aseguró el pago de los salarios pendientes correspondientes a marzo.

Proceso de liquidación

Hasta la fecha, la Comisión ha logrado el levantamiento de información en siete instituciones, identificando a un total de 1,997 empleados. Para cubrir el pago de prestaciones e indemnizaciones laborales de este personal, las autoridades estiman un impacto financiero superior a los 207 millones de lempiras, fondos que están garantizados para cumplir con los derechos adquiridos de los burócratas. Además de la carga laboral, la Comisión Técnica Liquidadora informó que se encuentra en la etapa de documentación de las deudas pendientes con proveedores para proceder a su saneamiento. Paralelamente, se inició una auditoría de la infraestructura física donde operaban estas dependencias. Se está trabajando en la revisión de las instalaciones que funcionaban bajo régimen de alquiler; las autoridades verifican la vigencia de los contratos para determinar cuáles están por vencer y en cuáles se buscarán acuerdos de rescisión o cumplimiento hasta finales de año. Con este movimiento, el gobierno busca agilizar el inventario de bienes nacionales y reducir los costos operativos mientras se concreta la supresión definitiva de las carteras señaladas en el plan de reforma administrativa. En Consejo de Ministros, el gobierno de Nasry Asfura decidió eliminar al menos cuatro secretarías y varias entidades, entre direcciones, serviciones y programas. Sus proyectos se transfieren a otros ministerios y oficinas.

Instituciones suprimidas