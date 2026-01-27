Estos son los primeros decretos sancionados por Asfura tras rendir su promesa de Ley

Tegucigalpa

Tras rendir su promesa de ley como presidente de la república, Nasry Juan Asfura Zablah sancionó sus primeros decretos legislativos en una ceremonia sobria, sin protocolos y con austeridad, realizada en el Congreso Nacional, marcando el inicio de una gestión enfocada en resultados y en el uso responsable de los recursos públicos.

El primer decreto sancionado corresponde a la ampliación del Régimen de Importación Temporal, mediante el cual se incorporan 125 nuevas empresas, una medida orientada a dinamizar la economía nacional, fortalecer la competitividad y generar alrededor de 47,000 empleos directos, además de atraer mayor inversión al país.

Asimismo, el presidente Asfura sancionó el decreto que autoriza la venta del avión presidencial, decisión encaminada a reducir los gastos del Estado y redirigir esos recursos a áreas prioritarias como salud, educación y desarrollo social, en coherencia con una política de austeridad y eficiencia en el manejo de los bienes públicos.