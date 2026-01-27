Nasry Asfura: “Yo les voy a demostrar que vamos a trabajar para servir a Honduras”

Teguciagalpa

Nasry Juan “Tito” Asfura Zablah, del Partido Nacional de Honduras, asumió este martes como nuevo presidente de la república para el período 2026–2030, en una ceremonia realizada en el Congreso Nacional.

El acto de juramentación se desarrolló de forma austera y sin la presencia de jefes de Estado extranjeros, aunque contó con la asistencia de representantes del cuerpo diplomático acreditado en el país, así como de autoridades nacionales e invitados especiales.

Durante su primer discurso como jefe del Ejecutivo, Asfura agradeció la confianza otorgada por la ciudadanía en las urnas y destacó el papel de varios funcionarios electorales en el desarrollo del proceso democrático.

“Hoy quiero hacer una mención especial a personas que pasarán a la historia de Honduras por su firme papel en la defensa de la democracia”, expresó, al reconocer públicamente a los consejeros Carlos Enrique Cardona, Ana Paola Hall y López-Osorio Aguilar”.

El mandatario subrayó que su gobierno iniciará de inmediato una etapa de trabajo enfocada en brindar soluciones concretas a la población.