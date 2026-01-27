Nasry Asfura: “Yo les voy a demostrar que vamos a trabajar para servir a Honduras”

Nasry Juan “Tito” Asfura Zablah, del Partido Nacional de Honduras, asumió este martes como nuevo presidente de la república para el período 2026–2030, en una ceremonia realizada en el Congreso Nacional.
El acto de juramentación se desarrolló de forma austera y sin la presencia de jefes de Estado extranjeros, aunque contó con la asistencia de representantes del cuerpo diplomático acreditado en el país, así como de autoridades nacionales e invitados especiales.
Durante su primer discurso como jefe del Ejecutivo, Asfura agradeció la confianza otorgada por la ciudadanía en las urnas y destacó el papel de varios funcionarios electorales en el desarrollo del proceso democrático.
“Hoy quiero hacer una mención especial a personas que pasarán a la historia de Honduras por su firme papel en la defensa de la democracia”, expresó, al reconocer públicamente a los consejeros Carlos Enrique Cardona, Ana Paola Hall y López-Osorio Aguilar”.
El mandatario subrayó que su gobierno iniciará de inmediato una etapa de trabajo enfocada en brindar soluciones concretas a la población.
“El mensaje ha sido claro y contundente: tenemos que ponernos a trabajar, trabajar con solidaridad y con el compromiso total de llevar soluciones reales a cada rincón de nuestro querido hogar. El tiempo empezó a correr”, manifestó.
Asfura también hizo énfasis en la importancia de fortalecer la descentralización como eje de gobernanza y anunció su disposición de colaborar con los 298 alcaldes del país, sin distinción de afiliación política.
“Tenemos que resolver los problemas de la gente y servir desde la descentralización. Es fundamental trabajar con todos los alcaldes, sin ningún tipo de diferencia por color político”, sostuvo.
El mandatario agradeció además el respaldo de su familia, en especial el de su esposa y sus hijas, a quienes mencionó durante su intervención ante el pleno del Congreso Nacional.
“Yo les voy a demostrar a ustedes que vamos a trabajar para servir a Honduras. No tengan dudas de eso”, aseguró.
El nuevo presidente asume el cargo en un contexto marcado por altas expectativas ciudadanas en materia de desarrollo, gobernabilidad y fortalecimiento institucional, comprometiéndose a encabezar una administración orientada al diálogo y la cooperación nacional.