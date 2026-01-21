¿Cuántos años tenían los presidentes de Honduras cuando asumieron el cargo?

Tegucigalpa, Honduras.-

Nasry Asfura no solo marcó un récord al convertirse en el presidente más votado del Partido Nacional, sino también por la edad con la que asumirá su cargo el próximo 27 de enero: 67 años. La Unidad de Investigación y Datos de LA PRENSA Premium recopiló las edades que tenían los presidentes hondureños de la era democrática cuando tomaron posesión de su cargo.

Asfura y Carlos Roberto Reina, expresidente por el Partido Liberal entre 1994 y 1998, figuran como los mandatarios de mayor edad, pues ambos asumieron el mando del país a los 67 años. Asfura es superado por Reina por apenas tres meses. En contraste, los gobernantes más jóvenes fueron Juan Orlando Hernández (2014-2022), con 45 años de edad, y Rafael Callejas (1990-1994), con 46 años.

"Tito" se convierte en el presidente de mayor edad dentro del Partido Nacional, superando a Porfirio Lobo Sosa, quien asumió la presidencia en 2010 a los 62 años. Incluso, si Asfura hubiese ganado las elecciones generales de 2021, habría sido el presidente nacionalista de mayor edad, pues en ese entonces tenía 63 años.

En el Partido Liberal, Reina ha sido el único presidente con más de 60 años. De haber ganado Salvador Nasralla las elecciones generales de 2025, se habría convertido en el presidente de mayor edad, tanto del partido rojiblanco como de la era democrática, con 72 años. Este rotativo realizó un cálculo sobre la edad mediana de los tres partidos que han estado en el poder: Partido Nacional, Partido Liberal y Libertad y Refundación (Libre). Este último registra el promedio más alto, debido a que solo ha llegado una vez a la presidencia, con Xiomara Castro, quien tenía 62 años en enero de 2022. En cuanto a la edad mediana del Partido Nacional, esta es de 55 años, mientras que la del Partido Liberal es de 54.

Del presidente más joven al más longevo