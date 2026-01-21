¿Cuántos años tenían los presidentes de Honduras cuando asumieron el cargo?

<a rel="noopener noreferrer" href="https://www.laprensa.hn/premium/papi-a-la-orden-politico-pragmatico-racha-MJ28217391" target="_blank">Asfura</a> y Carlos Roberto Reina, expresidente por el Partido Liberal entre 1994 y 1998, figuran como los mandatarios de mayor edad, pues ambos asumieron el mando del país a los 67 años. Asfura es superado por Reina por apenas tres meses.En contraste, los gobernantes más jóvenes fueron Juan Orlando Hernández (2014-2022), con 45 años de edad, y Rafael Callejas (1990-1994), con 46 años.