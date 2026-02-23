Estas son las cirugías con mayor mora quirúrgica en Honduras

Aunque la red hospitalaria está conformada por alrededor de 30 centros asistenciales, la realidad es que no todos cuentan con el personal calificado, ni los recursos, para dar abasto a la población.Un ejemplo de ello es el el área oftalmológica, pues el Hospital San Felipe es el único centro hospitalario que cuenta con estos servicios (<a rel="noopener noreferrer" href="https://www.laprensa.hn/honduras/sesal-descarta-cierre-clinicas-oftalmologicas-CM29430121" target="_blank">sin contar las clínicas oftalmológicas</a> implementadas en el gobierno de Xiomara Castro), orillando a que las personas de municipios lejanos viajen hasta la capital para ser atendidos.El exviceministro de Salud (2018-2022), Roberto Cosenza, puntualizó que puede existir un enorme subregistro de personas que necesitan una cirugía de cataratas, pero que no han sido diagnosticadas por la misma falta de acceso a estos servicios médicos."Las personas tienen que viajar, incluso desde tierra adentro. La población no tiene acceso a un servicio oftalmológico", expresó.En el caso de las cirugías generales, apuntó que algunas de estas dependen del estado en que llegue el paciente, ya que no todos pueden ser intervenidos de inmediato. Ejemplificó el caso de las extracciones de vesícula, mencionando que si el paciente llega en estado agudo, primero debe ser estabilizado con antibióticos y otras acciones para prepararlo para la cirugía.José Manuel Matheu, exministro de Salud entre 2022 y 2023, coincidió en que la falta de especialistas en distintas ramas médicas agudiza la mora quirúrgica, por lo que enfatizó que es urgente que Honduras cuente con más galenos especializados.Para Cosenza, el incremento de médicos con especializaciones y subespecializaciones debe de ir de la mano con el abastecimiento de material médico y herramientas, lamentando que muchos ciudadanos deban buscar cómo pagar exámenes y conseguir insumos."El gran problema no es solo no tener acceso a un quirófano, sino el costo del bolsillo que requiere el paciente porque en muchos lugares han tenido que comprar hasta la anestesia para poder ser operado", manifestó.La salud parece haberse convertido en un servicio casi selecto en lugar de un derecho para todos. En el caso de Reina Isabel, el costo de una cirugía privada es prácticamente prohibitivo para ella: aproximadamente 75,000 lempiras, mientras que una prótesis de rodilla podría superar los 400,000 lempiras, cifra imposible de asumir para Martínez. Mientras tanto, el dolor sigue, y la dependencia de muletas se ha convertido en su nueva realidad.Martínez, quien vive con su esposo y su único hijo, continúa su vida cotidiana en Santa Cruz de Yojoa con la esperanza de que algún día podrá recibir la atención que necesita para recuperar su movilidad.