Seguridad sigue con licitación de maquinaria para maquila pese a anuncio de cancelación

Tras la publicación de LA PRENSA Premium, el <b>comisionado Miguel Pérez Suazo</b>, entonces recién nombrado director interino de la Policía Nacional, manifestó: “Estamos evaluando y, dentro de las reestructuraciones que se han encomendado, también se revisan aquellas direcciones o unidades que realmente representan más gasto que beneficios”.“Nosotros hemos hecho comparaciones y nos sale mucho más barato comprar uniformes que elaborarlos, porque solamente para dar inicio necesitamos 200 millones de lempiras para empezar la producción”, señaló, al explicar la principal razón de la decisión de cancelar la maquila.