Seguridad sigue con licitación de maquinaria para maquila pese a anuncio de cancelación

Tegucigalpa, Honduras.-

Aunque las autoridades de la Policía Nacional afirmaron que el proyecto de la maquila para confeccionar uniformes policiales fue cancelado, el proceso de licitación para equipar la nave industrial en Comayagua ha continuado. Así lo reflejan los documentos disponibles en el portal de la Oficina Normativa de Contratación y Adquisiciones del Estado (ONCAE), revisados por LA PRENSA Premium, que el pasado 9 de febrero reveló en exclusiva que el desarrollo de la fábrica enfrentaba demoras y licitaciones fallidas. En el proyecto ya se invirtieron al menos L28 millones en el acondicionamiento de una nave en las instalaciones del Instituto Técnico Policial (ITP) de Comayagua, donde únicamente quedó la obra gris. Los documentos confirman que el 6 de febrero de 2026 se formalizó la recepción de oferta de la empresa Montecarlo, fábrica con sede en Choloma, para la adquisición de maquinaria y repuestos consumibles destinados a la confección del vestuario de la Policía Nacional.

28 millones de lempiras costó la readecuación de la nave para acondicionar la maquila policial

La propuesta de la compañía cholomeña —la única presentada en el proceso— asciende a casi 25 millones de lempiras, según el registro de la licitación pública nacional SEDS-LPN-GA-2026-011. No hemos podido validar su suscripción. Se ha realizado su suscripción, Gracias por seguir La prensa HN. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Suscribirse En la apertura de ofertas participaron Gerardo Sánchez, en representación de la Gerencia Administrativa; la abogada Gabriela Paredes, la subinspectora Kendy Rodríguez y Jessi Casildo, en representación de la Unidad de Licitaciones y Administración de Contratos del ministerio de Seguridad. También se presentaron Mirna Meza por la Unidad de PLanteamiento y Evalaución de la Gestión; Jenny Teresa Martínez en representación de Auditoría Interna; y, finalmente, el comisionado policial Marlon Miranda Velásquez, por parte de la Dirección de la Industria Policial. Por la empresa participaron el ingeniero mecánico David Ernesto Handal Yacamán.



El proyecto de la maquila para la confección de uniformes surgió bajo la administración del exministro de Seguridad, Héctor Sánchez Velásquez, en 2023, con la creación de la Dirección de Industria Policial (Inpol). En agosto de 2025 fue inaugurada la nave donde operaría la maquila, aunque en los documentos del Plan Operativo Anual (POA) consta que la obra debía estar concluida desde 2024. Los trabajos se limitaron al acondicionamiento de la nave industrial, quedando pendiente la compra e instalación de la maquinaria para la confección de los uniformes, así como la adquisición de materiales. Estos procesos también estaban programados para concretarse entre 2024 y 2025, según consta en dos licitaciones declaradas fallidas. No obstante, la adquisición de la maquinaria se reactivó a finales de 2025, mientras que la compra de materiales sigue pendiente de relanzarse.