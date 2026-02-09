Cancelan millonario proyecto de maquila policial que nunca llegó a operar

Pérez Suazo participó en el Directorio Estratégico bajo la gestión del exministro Sánchez, principal impulsor de la <a rel="noopener noreferrer" href="https://www.laprensa.hn/video/cuestionan-maquila-policial-tras-inversion-de-28-millones-de-lempiras-HL29225266" target="_blank">maquila de uniformes</a>. No obstante, ayer no logró aclarar públicamente qué ocurrirá con la inversión de 28.1 millones de lempiras destinada a la readecuación de la nave 204 del Instituto Técnico Policial (ITP), en Comayagua, inaugurada en agosto de 2025.Además, LA PRENSA Premium constató que la Secretaría de Seguridad había previsto una inversión cercana a <b>88 millones de lempiras en tres componentes clave</b>: readecuación de la nave en el complejo policial (35 millones de lempiras, que finalmente se redujeron a 28.1 millones), adquisición e instalación de maquinaria (25 millones de lempiras) y compra de telas, hilos y materia prima (27 millones de lempiras). Este monto no incluía costos de mantenimiento ni salarios.La ejecución del proyecto estaba programada para 2024, pero hasta la fecha únicamente se avanzó en el componente de infraestructura, mientras que los demás procesos permanecen inconclusos.<br />