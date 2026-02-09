Cancelan millonario proyecto de maquila policial que nunca llegó a operar

Tegucigalpa, Honduras.-

El millonario proyecto de la maquila policial agoniza antes de despegar. Las nuevas autoridades de la Secretaría de Seguridad y de la Policía Nacional anticiparon —luego de que LA PRENSA Premium destapara en exclusiva que el desarrollo de la fábrica enfrenta demoras y licitaciones fallidas— que no contemplan continuar con la obra, al considerar que resulta “más barato comprar que producir”. Así lo definió el director interino de la Policía Nacional, el comisionado Miguel Pérez Suazo, ante las consultas de este medio de comunicación. Suazo reaccionó después de que LA PRENSA Premium publicara una investigación que reveló que se invirtieron 28 millones de lempiras en el acondicionamiento de una maquila para confeccionar los uniformes policiales; sin embargo, el proyecto quedó reducido a un cascarón vacío, ya que la fábrica fue inaugurada sin maquinaria, sin materia prima y sin personal.

De forma tajante, Pérez Suazo confirmó el fin de la maquila policial ante una consulta puntual de este medio sobre el destino del proyecto: “Estamos evaluando y, dentro de las reestructuraciones que se han encomendado, también se revisan aquellas direcciones o unidades que realmente representan más gasto que beneficio”. No hemos podido validar su suscripción. Se ha realizado su suscripción, Gracias por seguir La prensa HN. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Suscribirse “Nosotros hemos hecho comparaciones y nos sale mucho más barato comprar uniformes que elaborarlos, porque solamente para dar inicio necesitamos 200 millones de lempiras para empezar la elaboración de uniformes”, explicó como la principal causa de la decisión. Agregó que “en esta maquila solo estaríamos tres meses produciendo uniformes para los policías, y nos preguntamos qué hará esta gente durante los nueve meses restantes y en qué se invertirán ese tiempo y esos recursos. No somos una fábrica que va a exportar uniformes policiales a nivel mundial; nuestra producción está únicamente destinada a los funcionarios policiales”. Asimismo, informó que anualmente se planifica la entrega de dos uniformes por cada policía, pero el problema radica en que los procesos de licitación y los actos administrativos requieren tiempo, desde la elaboración de las bases hasta la entrega del producto. “Ahora estamos recibiendo uniformes y equipo que el año pasado fue licitado”, apuntó. El proyecto está a cargo de la Dirección de Industria Policial (Inpol), creada por el exministro Gustavo Sánchez en 2023. Sin embargo, la propia dependencia que controla la maquila también camina hacia su desaparición, según la visión del nuevo ministro de Seguridad, Gerson Velásquez.