Cancelan millonario proyecto de maquila policial que nunca llegó a operar

El nuevo director interino de la Policía informó que no contemplan continuar con la maquila policial, en el cual ya se invirtieron 28 millones de lempiras, pues resulta "más barato comprar que producir" los uniformes

Las autoridades de la Secretaria de Seguridad confirmaron que la Policía ya no confeccionará los uniformes para sus agentes.

 Foto: LA PRENSA
Tegucigalpa, Honduras.-

El millonario proyecto de la maquila policial agoniza antes de despegar. Las nuevas autoridades de la Secretaría de Seguridad y de la Policía Nacional anticiparon —luego de que LA PRENSA Premium destapara en exclusiva que el desarrollo de la fábrica enfrenta demoras y licitaciones fallidas— que no contemplan continuar con la obra, al considerar que resulta “más barato comprar que producir”.

Así lo definió el director interino de la Policía Nacional, el comisionado Miguel Pérez Suazo, ante las consultas de este medio de comunicación.

Suazo reaccionó después de que LA PRENSA Premium publicara una investigación que reveló que se invirtieron 28 millones de lempiras en el acondicionamiento de una maquila para confeccionar los uniformes policiales; sin embargo, el proyecto quedó reducido a un cascarón vacío, ya que la fábrica fue inaugurada sin maquinaria, sin materia prima y sin personal.

De forma tajante, Pérez Suazo confirmó el fin de la maquila policial ante una consulta puntual de este medio sobre el destino del proyecto: “Estamos evaluando y, dentro de las reestructuraciones que se han encomendado, también se revisan aquellas direcciones o unidades que realmente representan más gasto que beneficio”.

“Nosotros hemos hecho comparaciones y nos sale mucho más barato comprar uniformes que elaborarlos, porque solamente para dar inicio necesitamos 200 millones de lempiras para empezar la elaboración de uniformes”, explicó como la principal causa de la decisión.

Agregó que “en esta maquila solo estaríamos tres meses produciendo uniformes para los policías, y nos preguntamos qué hará esta gente durante los nueve meses restantes y en qué se invertirán ese tiempo y esos recursos. No somos una fábrica que va a exportar uniformes policiales a nivel mundial; nuestra producción está únicamente destinada a los funcionarios policiales”.

Asimismo, informó que anualmente se planifica la entrega de dos uniformes por cada policía, pero el problema radica en que los procesos de licitación y los actos administrativos requieren tiempo, desde la elaboración de las bases hasta la entrega del producto. “Ahora estamos recibiendo uniformes y equipo que el año pasado fue licitado”, apuntó.

El proyecto está a cargo de la Dirección de Industria Policial (Inpol), creada por el exministro Gustavo Sánchez en 2023. Sin embargo, la propia dependencia que controla la maquila también camina hacia su desaparición, según la visión del nuevo ministro de Seguridad, Gerson Velásquez.

Las autoridades de Seguridad inauguraron en agosto de 2025 la nave donde operaría la maquila policial, pero sin maquinaria ni materia prima.

 (Foto: Cortesía Policía Nacional)

Pérez Suazo participó en el Directorio Estratégico bajo la gestión del exministro Sánchez, principal impulsor de la maquila de uniformes. No obstante, ayer no logró aclarar públicamente qué ocurrirá con la inversión de 28.1 millones de lempiras destinada a la readecuación de la nave 204 del Instituto Técnico Policial (ITP), en Comayagua, inaugurada en agosto de 2025.

Además, LA PRENSA Premium constató que la Secretaría de Seguridad había previsto una inversión cercana a 88 millones de lempiras en tres componentes clave: readecuación de la nave en el complejo policial (35 millones de lempiras, que finalmente se redujeron a 28.1 millones), adquisición e instalación de maquinaria (25 millones de lempiras) y compra de telas, hilos y materia prima (27 millones de lempiras). Este monto no incluía costos de mantenimiento ni salarios.

La ejecución del proyecto estaba programada para 2024, pero hasta la fecha únicamente se avanzó en el componente de infraestructura, mientras que los demás procesos permanecen inconclusos.


Redacción web
Unidad de Investigación y Datos
premium@laprensa.hn

Artículo elaborado por la unidad especializada en investigación periodística, reportajes de profundidad y análisis de datos. Se omiten los nombres por protección.

