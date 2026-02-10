  1. Inicio
  2. · Sucesos

Matan a tiros a dos personas en el sector Rivera Hernández

Una de las víctimas fue identificada como Karen Vanessa Argueta.

Matan a tiros a dos personas en el sector Rivera Hernández

Imagen referencial de archivo La Prensa.
San Pedro Sula

Dos personas perdieron la vida de forma violenta la noche del lunes en el sector Rivera Hernández, en San Pedro Sula, zona norte de Honduras.

Las víctimas son un hombre y una mujer; esta última ha sido identificada preliminarmente como Karen Vanessa Argueta.

Hallan cadáver de jovencita atado de manos en La Ceiba

Ambos fueron atacados y acribillados a tiros en un pasaje de la colonia Reparto Los Ángeles. Varias personas llegaron hasta la escena del crimen para identificar los cadáveres; sin embargo, no se han proporcionado más detalles.

Al lugar del suceso se presentaron agentes de la Policía Nacional para iniciar las investigaciones, ya que se desconocen los autores y el móvil del crimen.


Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción La Prensa
Redacción La Prensa
redaccion@laprensa.hn

LA PRENSA es el decano de los diarios impresos en Honduras y líder en audiencias en las plataformas digitales. Se fundó el 26 de octubre de 1964 en la ciudad de San Pedro Sula.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias