Matan a tiros a dos personas en el sector Rivera Hernández

Dos personas perdieron la vida de forma violenta la noche del lunes en el sector Rivera Hernández, en San Pedro Sula, zona norte de Honduras.
Las víctimas son un hombre y una mujer; esta última ha sido identificada preliminarmente como Karen Vanessa Argueta.
Ambos fueron atacados y acribillados a tiros en un pasaje de la colonia Reparto Los Ángeles. Varias personas llegaron hasta la escena del crimen para identificar los cadáveres; sin embargo, no se han proporcionado más detalles.
Al lugar del suceso se presentaron agentes de la Policía Nacional para iniciar las investigaciones, ya que se desconocen los autores y el móvil del crimen.