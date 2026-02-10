Este martes se reanudará la audiencia inicial contra imputados en el caso de Sedesol

La audiencia inicial del caso Sedesol, conocido públicamente como “Chequesol”, se reanudará este martes a partir de las 9:00 de la mañana, luego de que el juez que conoce la causa decidiera la semana pasada reprogramar la diligencia judicial.
En esta nueva jornada no estarán presentes la diputada Isis Cuéllar, suspendida de su cargo, ni algunos de los imputados que actualmente cumplen arresto domiciliario, debido a que su comparecencia no es obligatoria durante esta etapa del proceso.
Carlos Silva, portavoz del Poder Judicial, explicó que lo que cada equipo de defensa busca conocer es la individualización de los medios de prueba en contra de sus representados.
Asimismo, expresó: “Además de la entrega total, en formato digital, de todos los medios de prueba documentales —que ya se ha informado superan las seis cajas—, también se darán a conocer los periciales que se presentarán y cuáles serán los medios de prueba testificales que la Fiscalía pretende evacuar en primer término”. Añadió que también se conocerá cuáles serán los medios de prueba que ofrece cada uno de los equipos de defensa.
Silva sostuvo que, debido a la gran cantidad de medios de prueba que deben presentarse, admitirse y posteriormente evacuarse, la audiencia podría prolongarse al menos durante toda la semana. También señaló que el proceso incluye varios testigos, así como interrogatorios y contrainterrogatorios relacionados con el caso.
Investigaciones del caso
La investigación señaló que el dinero se drenó mediante la emisión irregular de cheques a través del Fondo de Administración Solidaria, un mecanismo parlamentario para el periodo 2023-2025 dotado con 950 millones de lempiras (35,8 millones de dólares).
Presuntamente, los recursos financiaron la campaña electoral del Partido Libre, cuya candidata presidencial, Rixi Moncada, quedó en tercer lugar en los comicios generales de noviembre pasado ganados por Nasry ‘Tito’ Asfura, del Partido Nacional.
El escándalo estalló en junio de 2025, tras la dimisión del exministro de Sedesol a raíz de la filtración de un vídeo en el que conversaba con Cuéllar sobre el uso de recursos públicos con fines políticos.
Los imputados son Isis Carolina Cuéllar Erazo, José Carlos Cardona Erazo, Rosy Yanira Martínez González, Luis Manuel Fernández García, Jennifer Nazareth Martínez Suazo, Mirza Nohelia Sánchez Maradiaga, José Manuel Cerrato Villanueva, Reinery Fabrizzio Lazzaroni Soler, Eliud Reinery Aguilar Pineda, Eleny Kassandra Gáleas Arias, Ilsy Valeska Baquedano Mejía e Iris Paola Pérez Moreno.