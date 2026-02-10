Este martes se reanudará la audiencia inicial contra imputados en el caso de Sedesol

Tegucigalpa

La audiencia inicial del caso Sedesol, conocido públicamente como “Chequesol”, se reanudará este martes a partir de las 9:00 de la mañana, luego de que el juez que conoce la causa decidiera la semana pasada reprogramar la diligencia judicial. En esta nueva jornada no estarán presentes la diputada Isis Cuéllar, suspendida de su cargo, ni algunos de los imputados que actualmente cumplen arresto domiciliario, debido a que su comparecencia no es obligatoria durante esta etapa del proceso. Carlos Silva, portavoz del Poder Judicial, explicó que lo que cada equipo de defensa busca conocer es la individualización de los medios de prueba en contra de sus representados.

Asimismo, expresó: "Además de la entrega total, en formato digital, de todos los medios de prueba documentales —que ya se ha informado superan las seis cajas—, también se darán a conocer los periciales que se presentarán y cuáles serán los medios de prueba testificales que la Fiscalía pretende evacuar en primer término". Añadió que también se conocerá cuáles serán los medios de prueba que ofrece cada uno de los equipos de defensa. Silva sostuvo que, debido a la gran cantidad de medios de prueba que deben presentarse, admitirse y posteriormente evacuarse, la audiencia podría prolongarse al menos durante toda la semana. También señaló que el proceso incluye varios testigos, así como interrogatorios y contrainterrogatorios relacionados con el caso.

Investigaciones del caso