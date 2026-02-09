Ratifican en sus cargos al tesorero y la secretaria municipal

San Pedro Sula, Honduras

La Ley de Municipalidades establece que la Corporación Municipal debe nombrar a un secretario, un auditor, en su caso un tesorero y un comisionado municipal que ejercerá funciones de contralor social, cargos que deben recaer en personas ajenas a la Corporación.

Tal como lo informó LA PRENSA , la moción fue presentada por Roberto Contreras, alcalde , en la que solicitó la ratificación de ambos funcionarios municipales, propuesta que fue respaldada por mayoría.

La Corporación Municipal ratificó en sus cargos a la secretaria municipal, María Luisa Pascua , y al tesorero municipal, David Rivera , tras una moción aprobada hace unos minutos durante una sesión de corporación.

La secretaria municipal, María Luisa Pascua Valladares, abogada de profesión, se ha desempeñado en el cargo durante los cuatro años de la primera administración de Contreras.

Por su parte, David Rivera, actual tesorero municipal, ocupa ese cargo desde octubre de 2025. Anteriormente laboró en el área de Protocolo y posteriormente en la Dirección de Proyectos de la municipalidad.

No hemos podido validar su suscripción. Se ha realizado su suscripción, Gracias por seguir La prensa HN. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Suscribirse

El alcalde también anunció que presentará una segunda moción para remover del cargo a Óscar Rolando Valle, quien se desempeñó como auditor municipal durante los cuatro años de la primera administración de Contreras.

En su lugar, los corporativos aprobaron el nombramiento del ciudadano José Arnaldo Fernández, un profesional con experiencia en áreas clave de gestión empresarial, de acuerdo con la hoja de vida presentada.

En cuanto al cargo de Comisionado Municipal, se informó que será elegido mediante un cabildo abierto denominado “Gobernabilidad y Transparencia”, tal como lo establece la Ley.

El comisionado saliente es el abogado Walter Banegas, quien cesó en sus funciones al concluir el período correspondiente. Para la elección de su sustituto, se deberá presentar una nómina de cuatro personas, la cual será seleccionada por la sociedad civil durante el cabildo abierto.

Según la moción aprobada, el cabildo abierto se realizará el 28 de febrero, en el salón José Cecilio del Valle, ubicado en la Plaza Las Banderas.