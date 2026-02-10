  1. Inicio
Ataque armado deja un hombre muerto en Olanchito, Yoro

La víctima fue identificada como Fabio Leonidas Salinas, de 35 años de edad, quien era originario de la comunidad Nombre de Jesús en Olanchito, Yoro

Fotografía en vida de Fabio Leonidas Salinas.
Olanchito, Yoro.

Un hombre fue asesinado a disparos la noche del lunes en la comunidad de Limones 6, en el municipio de Olanchito, departamento de Yoro.

La víctima fue identificada como Fabio Leonidas Salinas, de 35 años de edad, quien era originario de la comunidad Nombre de Jesús y residía en el lugar donde ocurrió el crimen.

El cuerpo de Salinas fue encontrado en unas fincas de la zona y presentaba heridas provocadas con arma de fuego. Según informes preliminares, la víctima fue interceptada por sujetos desconocidos mientras él se desplazaba en una motocicleta.

Los familiares realizaron el traslado del cuerpo hacia su hogar en la comunidad de Nombre de Jesús para realizar el velatorio correspondiente.

Las autoridades policiales indicaron que las iniciaron investigaciones correspondientes para determinar el posible móvil del crimen y también identificar a los autores.

