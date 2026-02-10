Ataque armado deja un hombre muerto en Olanchito, Yoro

Olanchito, Yoro.

Un hombre fue asesinado a disparos la noche del lunes en la comunidad de Limones 6, en el municipio de Olanchito, departamento de Yoro.

La víctima fue identificada como Fabio Leonidas Salinas, de 35 años de edad, quien era originario de la comunidad Nombre de Jesús y residía en el lugar donde ocurrió el crimen.