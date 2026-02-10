De patrullaje a tragedia: agente policial acusado de matar a un hombre

Al subinspector de Policía Fredys Alexander Estrada Granados se le supone responsable de homicidio en perjuicio de Naún Humberto Teruel Reyes, a quien le habría disparado luego que este se negara a ser requerido por agentes policiales en La Paz, de acuerdo al informe del Ministerio Público.
De acuerdo con el requerimiento fiscal, el hecho ocurrió la noche del sábado 7 de febrero de 2026 en la colonia Julián Suazo, en el departamento de La Paz, donde agentes de la Policía Nacional Preventiva realizaban un patrullaje. En ese momento requirieron al señor Teruel, quien no atendió la orden policial e intentó huir del lugar; fue entonces cuando el subinspector Estrada Granados le disparó, causándole una herida en el tórax.
Tras lo sucedido, los agentes trasladaron a Teruel al Hospital Roberto Suazo Córdova, donde minutos más tarde falleció. Ante ello, el Ministerio Público ordenó la detención del uniformado para continuar con las investigaciones correspondientes.
Luego de la audiencia de declaración de imputado, el Juzgado de Letras impuso la medida cautelar de detención judicial en un centro penal contra el subinspector y programó la audiencia inicial para el jueves 12 de febrero del presente año.