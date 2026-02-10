De patrullaje a tragedia: agente policial acusado de matar a un hombre

La Paz

Al subinspector de Policía Fredys Alexander Estrada Granados se le supone responsable de homicidio en perjuicio de Naún Humberto Teruel Reyes, a quien le habría disparado luego que este se negara a ser requerido por agentes policiales en La Paz, de acuerdo al informe del Ministerio Público.

De acuerdo con el requerimiento fiscal, el hecho ocurrió la noche del sábado 7 de febrero de 2026 en la colonia Julián Suazo, en el departamento de La Paz, donde agentes de la Policía Nacional Preventiva realizaban un patrullaje. En ese momento requirieron al señor Teruel, quien no atendió la orden policial e intentó huir del lugar; fue entonces cuando el subinspector Estrada Granados le disparó, causándole una herida en el tórax.