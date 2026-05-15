Zambrano: “La ley no establece que se le tiene que elegir sustituto del CNE a Libre”

San Pedro Sula, Honduras.

El presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, indicó este viernes que el Poder Legislativo analiza impulsar nuevas reformas al sistema electoral ante la falta de consensos para elegir a los sustitutos de los cargos vacantes en el Consejo Nacional Electoral (CNE) y el Tribunal de Justicia Electoral (TJE).

Las declaraciones surgieron luego de ser consultado sobre la situación en el órgano electoral, marcada por la salida de la consejera Ana Paola Hall y la eventual incorporación de Cossette López como representante de Honduras ante la Organización de Estados Americanos (OEA).

Zambrano explicó que la legislación actual permite que un consejero propietario solicite permiso para desempeñar otras funciones institucionales o gubernamentales, aunque señaló que todavía existen procesos administrativos pendientes dentro del CNE relacionados con el cierre de las elecciones generales de 2025.

“Todavía hay un proceso administrativo de cierre que tienen que llevar a cabo a lo interno del Consejo Nacional Electoral”, manifestó el congresista, al tiempo que reconoció que el órgano enfrenta limitaciones operativas bajo el esquema actual.

En ese contexto, aseguró que el Congreso Nacional está discutiendo posibles modificaciones a la normativa electoral para evitar que el funcionamiento del CNE quede paralizado ante la ausencia de uno de sus miembros propietarios.