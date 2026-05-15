Zambrano: “La ley no establece que se le tiene que elegir sustituto del CNE a Libre”

El presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, indicó este viernes que el Poder Legislativo analiza impulsar nuevas reformas al sistema electoral ante la falta de consensos para elegir a los sustitutos de los cargos vacantes en el Consejo Nacional Electoral (CNE) y el Tribunal de Justicia Electoral (TJE).
Las declaraciones surgieron luego de ser consultado sobre la situación en el órgano electoral, marcada por la salida de la consejera Ana Paola Hall y la eventual incorporación de Cossette López como representante de Honduras ante la Organización de Estados Americanos (OEA).
Zambrano explicó que la legislación actual permite que un consejero propietario solicite permiso para desempeñar otras funciones institucionales o gubernamentales, aunque señaló que todavía existen procesos administrativos pendientes dentro del CNE relacionados con el cierre de las elecciones generales de 2025.
“Todavía hay un proceso administrativo de cierre que tienen que llevar a cabo a lo interno del Consejo Nacional Electoral”, manifestó el congresista, al tiempo que reconoció que el órgano enfrenta limitaciones operativas bajo el esquema actual.
En ese contexto, aseguró que el Congreso Nacional está discutiendo posibles modificaciones a la normativa electoral para evitar que el funcionamiento del CNE quede paralizado ante la ausencia de uno de sus miembros propietarios.
“Hoy el Consejo, así como está la ley, está parado, está paralizado y podría ser una opción una nueva reforma para que con las dos propietarias puedan llevar a cabo el cierre de estos procesos”, declaró.
El también dirigente del Partido Nacional indicó que la discusión no se limita únicamente a nombrar sustitutos, sino a establecer “candados” y mecanismos de “blindaje” para garantizar estabilidad en futuros procesos electorales.
“No solo es elegir un sustituto. Si elegimos tal como está la ley, cualquier loco nos puede boicotear el próximo proceso electoral”, afirmó Zambrano, quien insistió en que primero debe existir un acuerdo político sobre las reformas antes de avanzar con nuevos nombramientos.
Consultado sobre si la vacante dejada tras la destitución de Marlon Ochoa mediante juicio político debe ser ocupada por otro representante del Partido Libertad y Refundación (Libre), Zambrano sostuvo que la legislación vigente no obliga a que el sustituto pertenezca a esa fuerza política.
“Los de Libre están exigiendo, pero la ley no establece que se le tiene que elegir el sustituto a Libertad y Refundación”, expresó el presidente del Congreso, quien además recordó que cualquier elección requerirá una mayoría calificada de al menos 86 votos.
El parlamentario reconoció que el Partido Nacional no cuenta por sí solo con los votos necesarios y señaló que será indispensable alcanzar acuerdos con otras bancadas, particularmente con diputados del Partido Liberal, en medio de diferencias políticas internas entre las distintas fuerzas representadas en el Congreso.
“El diálogo va a determinar cómo se va a llevar a cabo la elección”, sostuvo, mientras continúan las negociaciones alrededor de la integración de los órganos electorales.