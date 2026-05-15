Terminó la amnistía: multarán a conductores con matrícula en mora

San Pedro Sula, Cortés.

Desde febrero hasta el 13 de mayo de 2026, los conductores con matrícula vehicular pendiente de 2025 y años anteriores pudieron ponerse al día sin pagar multas, recargos ni intereses por mora. Además, tuvieron la opción de suscribir planes de pago de hasta 12 meses. Los conductores en mora podían cancelar únicamente la Tasa Única Anual por matrícula vehicular y la tasa municipal, ambas libres de sanciones. La medida aplicó para los períodos de matrícula correspondientes a 2025 y años anteriores.

Sin embargo, algunos propietarios no aprovecharon la amnistía otorgada por el Instituto de la Propiedad (IP) y ahora podrían enfrentar sanciones si son requeridos por agentes de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT). Datos proporcionados por el IP a LA PRENSA indican que la meta era beneficiar a unos 185,178 propietarios de carros y motocicletas a nivel nacional. Antes de finalizar el beneficio, el IP registraba 126,079 usuarios que realizaron pagos de matrícula, con una recaudación superior a L234.5 millones. Además, 8,601 usuarios suscribieron planes de pago. Con esta amnistía, el IP busca recuperar parte de la mora acumulada en su cartera. Según los registros, existen 894,354 propietarios de vehículos en mora, cuya deuda supera los L11 mil millones.

En 2025, cayeron en mora más de 562 mil conductores

En 2025, más de 562,000 propietarios de vehículos cayeron en mora por no pagar la matrícula en el mes correspondiente. Este grupo acumula una deuda superior a L876.7 millones. En el caso de los motociclistas, cuyo período de pago venció en diciembre, más de 391,000 propietarios de motocicletas quedaron en mora, acumulando una deuda de L246.8 millones. El parque vehicular de Honduras supera los tres millones de unidades entre carros y motocicletas.

Multas y decomisos por parte de Tránsito

La Ley de Tránsito establece que los conductores que circulen con un vehículo no matriculado serán sancionados con una multa de L300 y el decomiso del automotor. LA PRENSA consultó a Darwin Hernández, jefe de la Sección de Investigación de Accidentes de Tránsito (Siat), sobre si un conductor con matrícula vencida puede ser sancionado durante un operativo. “Sí, infracción y decomiso del carro”, respondió Hernández al citar lo establecido en la ley. No obstante, la DNVT no está aplicando multas por circular sin placas físicas debido a que el IP no cuenta con placas desde mediados de 2023. Sin embargo, el conductor debe portar el permiso provisional vigente, el cual debe renovarse cada tres meses a través del sitio web www.ip.gob.hn.