Real Madrid en crisis: salió a la luz otro fuerte cruce de Arbeloa con jugador

Los problemas siguen creciendo en el Real Madrid y en las últimas horas se reveló que Álvaro Arbeloa también protagonizó un duro cruce con otro futbolista de la plantilla.
El Real Madrid atraviesa uno de los momentos más delicados de los últimos años y la crisis deportiva e interna sigue generando ruido alrededor del club blanco.
La temporada ha sido un duro golpe para el conjunto merengue, que se quedó sin opciones de competir por títulos y firmó un nuevo año sin conquistar la Champions League, LaLiga, la Supercopa ni la Copa del Rey.
La falta de resultados ha provocado un ambiente de tensión en Valdebebas, donde los problemas deportivos parecen haber abierto paso a conflictos dentro del vestuario madridista.
En las últimas semanas, distintas situaciones extradeportivas han salido a la luz y han aumentado la preocupación en el entorno del club.
El episodio más polémico fue el fuerte enfrentamiento entre Federico Valverde y Aurélien Tchouaméni tras una sesión de entrenamiento.
Según varios reportes, el mediocampista uruguayo terminó tendido en el suelo y con rastros de sangre después de la discusión que terminó en agresión física con el francés.
El altercado entre ambos futbolistas desató una ola de críticas y comentarios en medios y redes sociales, obligando al club a intervenir rápidamente.
Como medida disciplinaria, la directiva decidió sancionar económicamente a los dos jugadores mientras intentaba bajar la tensión dentro del camerino.
Sin embargo, la polémica no terminó ahí. Tras el partido ante el Real Oviedo, un nuevo conflicto salió a escena, esta vez protagonizado por Kylian Mbappé y Álvaro Arbeloa.
El delantero francés aseguró que no apareció en el once titular porque el entrenador le comunicó que actualmente era el cuarto atacante en la rotación del equipo.
Minutos más tarde, Arbeloa compareció ante los medios y negó rotundamente haber realizado ese comentario sobre Mbappé.
El técnico español también dejó claro que las decisiones deportivas pasan únicamente por él y remarcó que ningún nombre tiene privilegios dentro de la plantilla.
Las declaraciones cruzadas volvieron a encender el ambiente en el madridismo y aumentaron los rumores sobre una fractura interna entre el cuerpo técnico y algunas figuras del vestuario.
Además, distintos reportes apuntan a que Arbeloa estaría molesto con Mbappé por haberse marchado de vacaciones en pleno proceso de recuperación física.
La tensión tampoco sería exclusiva del atacante francés. Según informó el Diario AS, Arbeloa ya habría tenido otro fuerte roce con Álvaro Carreras después de que el lateral quedara en el banquillo durante un encuentro frente al Benfica.
El futbolista español no habría tomado bien la suplencia y encaró al entrenador para reclamarle por la decisión técnica.
De acuerdo con las versiones publicadas, Arbeloa respondió con dureza y le dijo que sacara el carnet de entrenador si quería decidir quién manda dentro del equipo.