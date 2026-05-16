"Justicia divina" y "papelón": reacción de prensa por eliminación de Olimpia ante Marathón

Óscar Funes, periodista de Tigo Sports, mandó un mensaje al Marathón. "Hoy sería oportuno un comunicado oficial de Marathón manifestando que el FVS es una herramienta útil, que le da justicia al juego y, sobre todo, destacando la integridad y honestidad de los árbitros y todas las personas que son parte del fútbol hondureño".