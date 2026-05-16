"Justicia divina" y "papelón": reacción de prensa por eliminación de Olimpia ante Marathón

Así destacó la prensa deportiva hondureña la eliminación del Olimpia contra Marathón en las triangulares del Torneo Clausura 2026, señalando la utilización del FVS y el fracaso de los de Eduardo Espinel.
Diario Diez: "Mazazo al bicampeón; Marathón doblega al Olimpia y lo elimina al del torneo de la Liga".
Gustavo Roca, periodista de Diario Diez: "Marathón abofetea al bicampeón con gol del azotel del Olimpia, Rublio Castillo y lo manda a dormir al equipo de Espinel."
Fútbol Digital: "El León quedó eliminado y le dice adiós al sueño del tricampeonato"
Tigo Sports Honduras - "¡Triunfo verdolaga! Marathón derrotó 1-0 a Olimpia y llegó a seis puntos en la Triangular. Ahora los verdes dependen de sí mismos en la última jornada para sellar su boleto a la gran final".
Óscar Funes, periodista de Tigo Sports, mandó un mensaje al Marathón. "Hoy sería oportuno un comunicado oficial de Marathón manifestando que el FVS es una herramienta útil, que le da justicia al juego y, sobre todo, destacando la integridad y honestidad de los árbitros y todas las personas que son parte del fútbol hondureño".
Jafeth Moreno, periodista de Diez: "Una eliminación que significa que una generación ya se oxidó".
Nación Olimpista, página de aficionados de la pimpa: "Desde hoy comenzamos con una solicitud especial: inversión y renovación en el plantel."
La cuenta de Zona de Concacaf escribió que "Olimpia no pudo alcanzar la final del fútbol hondureño justo en la primera temporada de la implementación del FVS en Honduras. Verán la final desde el sillón de casa".
Gustavo Roca también destacó que habrá nuevo campeón en el fútbol de Honduras.
Julio César Cruz, periodista de El Heraldo: "Habrá nuevo campeón en Honduras luego que Olimpia cayera ante Marathón. A los blancos se les anuló 3 goles y los 3 bien anulados, nada de polémica."
En la misma línea defendió el FVS, la tecnología que llegó este torneo: "Si se usa bien, servirá y hoy sirvió. Ningún olimpista debe reclamar polémica porque los tres goles estuvieron bien anulados."
Todo Deportes TV: "El Monstruo sueña con la final".
ESPN Centroamérica: "Por primera vez desde 2022, Olimpia no clasifica a una gran final en Hondura. No habrá tricampeón para el León."
Mauricio Kawas, director de Todo Deportes, aseguró que Marathón ganó "con más agallas que fútbol" al Olimpia y que "el FVS fue clave para invalidar, de manera correcta, el gol del empate que lograba Bengtson".
Oscar Funes, periodista de Tigo Sports: "Seguramente este golpe hará reflexionar a una dirigencia que debió renovar el plantel hace ya un tiempo."
Johan Raudales, periodista de Diez - "Nuevo campeón y hay final en SPS".
Johan Raudales también señaló que el FVS hizo "justicia" con los goles anulados al Olimpia. "Hoy vimos tres goles que en el torneo pasado hubieran contado. Olimpia ha sufrido el FVS y eso parece no haberles gustado".
Todo Deportes TV se tomó con humor la eliminación del Olimpia.
Los aficionados del Motagua celebraron la eliminación del Olimpia y destacaron la actuación del FVS.
La famosa cuenta de San Marino también se refirió a la eliminación merengue: "Papelón de Olimpia en el primer triangular que juega con este nuevo formato".