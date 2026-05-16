Shakira, Julieta Venegas y Grupo Firme lanzan nueva música

La agrupación de regional mexicano Grupo Firme lanza 'Qué mal te ves sin mí', una canción de desamor para quienes sufren de un corazón roto. El tema, con un video grabado en un volcán en Costa Rica, explora una relación que se terminó y en la que "uno quedó más dolido", mientras que el otro se ha ido con alguien más.