Zonas de SPS y Choluteca que no tendrán energía este domingo 16 de agosto

La Empresa Nacional de Energía Eléctrica (Enee) informó en qué zonas del país programó cortes de electricidad para este domingo 16 de agosto del presente año.
Entre las áreas afectadas se encuentran comunidades de los departamentos de Choluteca y Cortés, según indica el comunicado.
La Enee precisó que los cortes de energía durarán al menos siete horas en esta zona del país.
La Enee afirma que los cortes de luz se realizan para mejorar la red eléctrica en el país.
Autoridades piden a los abonados del servicio tomar las medidas correspondientes del caso.
La Enee pidió paciencia y comprensión a los hondureños de las zonas afectadas por las interrupciones del suministro eléctrico, al tiempo que justifican que los trabajos de mantenimiento se efectúan con la finalidad de mejorar la red eléctrica a nivel nacional.
Según el comunicado oficial, las zonas afectadas son las siguientes:
En Choluteca, la suspensión del servicio está programada en horario de 8:00 de la mañana a 2:00 de la tarde, afectando sectores como los barrios La Esperanza, Los Fuertes, partes de Los Mangos, parte del barrio Aterrizaje, Morazán, Plaza del Sur, Promaco, el Hospital General del Sur, El Centro, específicamente en la calle Vicente Williams, y el mercado San Antonio.
También se contempla la interrupción del servicio en la colonia Santa Martha, La Corbeta, La Merced, Parque Valle, La Cruz, La Libertad, San Juan Bosco, clínica San Rafael, Diálisis de Honduras y sectores de la avenida La Rosa. El corte también abarcará la residencial Gualiqueme, Villa Vertilia, Linaca, Empacadora Deli, Hato Nuevo, Los Hatillos, Hotel Gualiqueme, Fábrica de Bloques Santos y Compañía, Ciudad Chorotega, la oficina regional de Copeco y el colegio Las Cumbres. Asimismo, figuran entre las zonas afectadas Las Pitas de Linaca, colonia Emilio Williams, un sector del barrio Santa Lucía, barrio San Juan Bosco, San Pedro Sur, un sector de la colonia Víctor Argeñal, colonia Los Profesores y Ashonplafa. La interrupción se extenderá además a Marcovia, Las Piletas, Antenas de Audio Video, Piedra Parada, El Carrizo, Renacer, Palenque, Tulito, El Fantasioso, colonia Licenciado Isidro Pineda, colonia Casipulú, Suragro, colonias Prados 1 y 2 y zonas aledañas.
Mientras tanto, en San Pedro Sula, los cortes de energía están programados en horario de 9:00 de la mañana a 12:00 del mediodía. Durante ese período se contempla la suspensión del servicio en los sectores de La Loto, Grupo Lael, Centro de Capacitación y Desarrollo Emsula, Rendillantas, Plaza Isabella, gasolinera Texaco, Camas Aurora y Grupo Pelsa.