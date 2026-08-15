Zonas de SPS y Choluteca que no tendrán energía este domingo 16 de agosto

También se contempla la interrupción del servicio en la colonia Santa Martha, La Corbeta, La Merced, Parque Valle, La Cruz, La Libertad, San Juan Bosco, clínica San Rafael, Diálisis de Honduras y sectores de la avenida La Rosa. El corte también abarcará la residencial Gualiqueme, Villa Vertilia, Linaca, Empacadora Deli, Hato Nuevo, Los Hatillos, Hotel Gualiqueme, Fábrica de Bloques Santos y Compañía, Ciudad Chorotega, la oficina regional de Copeco y el colegio Las Cumbres. Asimismo, figuran entre las zonas afectadas Las Pitas de Linaca, colonia Emilio Williams, un sector del barrio Santa Lucía, barrio San Juan Bosco, San Pedro Sur, un sector de la colonia Víctor Argeñal, colonia Los Profesores y Ashonplafa. La interrupción se extenderá además a Marcovia, Las Piletas, Antenas de Audio Video, Piedra Parada, El Carrizo, Renacer, Palenque, Tulito, El Fantasioso, colonia Licenciado Isidro Pineda, colonia Casipulú, Suragro, colonias Prados 1 y 2 y zonas aledañas.