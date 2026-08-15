Robbie Williams revela que fue diagnosticado con autismo a los 52 años

Robbie Williams abrió una nueva ventana a su vida personal al revelar que recientemente recibió un diagnóstico de autismo a los 52 años, un descubrimiento que, según explicó, le ha permitido comprender mejor algunos comportamientos y experiencias que lo han acompañado durante años.
El cantante británico compartió la noticia durante una sesión de preguntas y respuestas realizada en Londres con motivo de la presentación de la colección otoño-invierno de su marca de ropa Hopeium. Allí habló también sobre el TDAH que previamente había hecho público y sobre la manera en que ambas condiciones forman parte de su experiencia cotidiana.
“Tengo TDAH y acabo de descubrir que también tengo un poco de autismo, algo que en realidad me encanta porque explica muchísimo”, afirmó Williams. Con su habitual sentido del humor, añadió que ahora puede recurrir a su diagnóstico para explicar algunas de las conductas que considera poco convencionales.
El exintegrante de Take That también describió cómo experimenta el TDAH, especialmente en relación con su capacidad para concentrarse. “Con el TDAH puedes concentrarte completa y absolutamente en algo al 1000 %, pero con absolutamente todo lo demás, simplemente no puedes hacerlo. Pregúntenles a mis hijos”, comentó.
En su caso, gran parte de esa concentración se dirige hacia la creatividad. Williams explicó que se siente “completamente y absolutamente obsesionado con crear imágenes y hacer cosas divertidas”, una actividad que, según relató, le permite enfocar su mente y apartarla de pensamientos que pueden generarle preocupación o miedo.
El artista incluso compartió un ejemplo de la intensidad que pueden alcanzar sus pensamientos intrusivos. Durante un vuelo, relató, llegó a preguntarse: “¿Y si puedo tener telequinesis y mis pensamientos intrusivos le dicen al avión que se estrelle?”. Para Williams, canalizar esa energía hacia la creación representa una manera de mantener su atención en algo constructivo. “Ese es el nivel de locura con el que estoy lidiando. Es mejor entrenar mi cerebro para que haga algo mejor que preocuparse por tener poderes sobrenaturales y hacer que un avión se estrelle”, expresó el intérprete de “She’s The One”.
El nuevo diagnóstico se suma a otras experiencias de salud mental y neurodivergencia que Williams ha compartido públicamente. Además del TDAH, el cantante ha hablado de pensamientos intrusivos que relacionó con lo que describió como un “Tourette interior”, una experiencia que explicó durante su participación en el podcast “I’m ADHD! No You’re Not” en 2025.
En aquella conversación también reconoció el esfuerzo que ha realizado durante años para ocultar parte de lo que experimenta internamente. “Soy un medallista olímpico del enmascaramiento”, afirmó, al describir su capacidad para proyectar seguridad y confianza incluso cuando sus pensamientos y emociones funcionan de una manera diferente.
La revelación llega mientras Williams mantiene una intensa actividad artística. En enero lanzó "Britpop", su más reciente álbum de estudio, que alcanzó el número uno en Reino Unido y le permitió superar un récord de The Beatles relacionado con la cantidad de álbumes que han llegado a la cima de las listas británicas, según NME. El disco también da nombre a su actual gira, que llegará a América Latina durante septiembre y octubre.
En los últimos años, Williams también ha hablado abiertamente sobre otros aspectos de su salud. Anteriormente contó que experimentaba problemas de visión que atribuyó a un tratamiento para perder peso y llegó a expresar preocupación por una posible afectación del nervio óptico. Sin embargo, ese antecedente corresponde a una situación distinta y no existe, a partir de sus declaraciones, una relación establecida entre ambos asuntos.