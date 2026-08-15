Robbie Williams revela que fue diagnosticado con autismo a los 52 años

El artista incluso compartió un ejemplo de la intensidad que pueden alcanzar sus pensamientos intrusivos. Durante un vuelo, relató, llegó a preguntarse: “¿Y si puedo tener telequinesis y mis pensamientos intrusivos le dicen al avión que se estrelle?”. Para Williams, canalizar esa energía hacia la creación representa una manera de mantener su atención en algo constructivo. “Ese es el nivel de locura con el que estoy lidiando. Es mejor entrenar mi cerebro para que haga algo mejor que preocuparse por tener poderes sobrenaturales y hacer que un avión se estrelle”, expresó el intérprete de “She’s The One”.