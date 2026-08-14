Varios municipios de Honduras estarán sin luz por ocho horas este sábado 15 de agosto

En otras zonas de Santa Bárbara, el corte comprenderá Agua Blanquita, Ceibita Sur, Tencoa, El Moguete, Santa Rita de Oriente, Los Anises, La Cuesta, Cerro Grande, Los Bancos, La Laguna, El Acuacatal, La Zona, Llanos del Conejo, Jilote y Farolito. En el municipio de El Níspero, también se incluyen Nejapa, El Tontolo, El Paraíso y Santa Cruz. Mientras que en La Arada, los sectores afectados serán El Palmo, La Cuchilla, Maipor, La Mina, El Ocotillo, Sorca, Hierbabuena, Los Laureles, Los Pases, El Ocotal, Tierra Colorada, Buena Vista, Laguna, Candelaria, El Volcán, Cablotál, El Tular, Los Planes, Las Marías, Los Hernández, El Boquerón, Plan de la Tierra, Brisas de Oro y El Dante. En Nueva Celilac, Santa Bárbara, se contempla la interrupción en Palo Verde, Corral Viejo, Las Granjas, El Portillo, Las Graditas, San Jerónimo del Pinal, La Aradita, Nueva Jalapa, Las Crucitas, El Capulín, San Nicolasito, Viejo Celilac, Valle de la Cruz y San Antonio. Para San Nicolás, los sectores incluidos son Guayabitos, Santa Cruz, La Cuchilla, San Manuel, Descansadero, El Paso de los Alapas, Cruz Grande, El Resumidero, Choloma, El Porvenir, Linderos, aldea Los Bu, Junta de Quebrada, Los Pinos, El Naranjo, Zapotillo, Río Frío, Agua Buena, La Haciendita, Quebrada Honda y Las Flores. En Atima, Santa Bárbara, la interrupción comprenderá Lempa, San Pedrito, San Rafael, Berlín, Buena Vista, Talanga, Nueva Victoria, Río Frío, Pacayal, Ceibita, Resumidero, Hierbabuena, Lagunitas, Alto Grande, El Campesinado, El Yeso, El Portillito, Los Llanitos, Camalotes, El Campo, San Bartolo y El Naranjito, en Pompoa. También se contempla la Hidrogeneradora Pencaligue y la oficina UTCD. Estas zonas tendrán cortes en horario de 7:00 a.m. a 3:00 p.m.