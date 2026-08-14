Varios municipios de Honduras estarán sin luz por ocho horas este sábado 15 de agosto

La Empresa Nacional de Energía Eléctrica (Enee) informó en qué zonas del país programó cortes de electricidad para este sábado 15 de agosto del presente año.
Entre las áreas afectadas se encuentran comunidades de los departamentos de Francisco Morazán y Santa Bárbara, según indica el comunicado.
La Enee precisó que los cortes de energía durarán al menos ocho horas en esta zona del país.
La Enee afirma que los cortes de luz se realizan para mejorar la red eléctrica en el país.
Autoridades piden a los abonados del servicio tomar las medidas correspondientes del caso.
La Enee pidió paciencia y comprensión a los hondureños de las zonas afectadas por las interrupciones del suministro eléctrico, al tiempo que justifican que los trabajos de mantenimiento se efectúan con la finalidad de mejorar la red eléctrica a nivel nacional.
Según el comunicado oficial, las zonas afectadas son las siguientes:
En San Rafael, Lempira, la interrupción comprenderá el casco urbano y las aldeas San José, El Roblón, Sinaí, Teocinte, El Higuito, San Antonio, Queruco, El Edén, Campanario, Las Delicias, Malapa, San Miguel, Agua Zarca, Los Lirios, Mogote, San Pedrito, Lagunetas, El Alto, Santa Lucía, Suyapa, Dolores, Las Brisas, El Aguacatillo, La Cañada, El Mango, Las Vegas y caseríos cercanos. En el municipio de La Unión, Lempira, serán afectados el casco urbano y las aldeas Nueva Paz, Macincal, Los Barrientos, Los Ponces, Los Ramos, Las Casitas, El Pinabetal, San Carlos, Las Peñas, Los Llanos, El Sitio, Los Naranjos, además de Clínica La Unión, el sector de Taragual y caseríos cercanos. Para el municipio de La Iguala, Lempira, el corte abarcará las aldeas Río Colorado, Río Blanco, Santa Lucía, Zapote, El Tablón, Guayabita, Las Pilas, La Joya, Derrumbado, La Montañita, Jacán, Las Brisas, San Miguel, La Laguna, Adobales, Las Olominas, Las Vegas, La Hacienda, El Patastillo, Buena Esperanza, Buenos Aires, Las Playas y comunidades cercanas.
En El Níspero, Santa Bárbara, la interrupción alcanzará las aldeas El Danto, Quiscamote, Las Vegas, San Jerónimo, Concepción y El Campo, junto con sus caseríos cercanos. Estas zonas tendrán afectaciones en el suministro eléctrico en horario de 7:00 a.m. a 3:00 p.m.
En otras zonas de Santa Bárbara, el corte comprenderá Agua Blanquita, Ceibita Sur, Tencoa, El Moguete, Santa Rita de Oriente, Los Anises, La Cuesta, Cerro Grande, Los Bancos, La Laguna, El Acuacatal, La Zona, Llanos del Conejo, Jilote y Farolito. En el municipio de El Níspero, también se incluyen Nejapa, El Tontolo, El Paraíso y Santa Cruz. Mientras que en La Arada, los sectores afectados serán El Palmo, La Cuchilla, Maipor, La Mina, El Ocotillo, Sorca, Hierbabuena, Los Laureles, Los Pases, El Ocotal, Tierra Colorada, Buena Vista, Laguna, Candelaria, El Volcán, Cablotál, El Tular, Los Planes, Las Marías, Los Hernández, El Boquerón, Plan de la Tierra, Brisas de Oro y El Dante. En Nueva Celilac, Santa Bárbara, se contempla la interrupción en Palo Verde, Corral Viejo, Las Granjas, El Portillo, Las Graditas, San Jerónimo del Pinal, La Aradita, Nueva Jalapa, Las Crucitas, El Capulín, San Nicolasito, Viejo Celilac, Valle de la Cruz y San Antonio. Para San Nicolás, los sectores incluidos son Guayabitos, Santa Cruz, La Cuchilla, San Manuel, Descansadero, El Paso de los Alapas, Cruz Grande, El Resumidero, Choloma, El Porvenir, Linderos, aldea Los Bu, Junta de Quebrada, Los Pinos, El Naranjo, Zapotillo, Río Frío, Agua Buena, La Haciendita, Quebrada Honda y Las Flores. En Atima, Santa Bárbara, la interrupción comprenderá Lempa, San Pedrito, San Rafael, Berlín, Buena Vista, Talanga, Nueva Victoria, Río Frío, Pacayal, Ceibita, Resumidero, Hierbabuena, Lagunitas, Alto Grande, El Campesinado, El Yeso, El Portillito, Los Llanitos, Camalotes, El Campo, San Bartolo y El Naranjito, en Pompoa. También se contempla la Hidrogeneradora Pencaligue y la oficina UTCD. Estas zonas tendrán cortes en horario de 7:00 a.m. a 3:00 p.m.
En el Distrito Central, la interrupción afectará sectores comerciales, empresariales, educativos y residenciales. Entre los sitios incluidos figuran la Cámara de Comercio de Tegucigalpa, FUNDEVI, parte del Colegio María Auxiliadora, Office Depot, Plaza Marie, Torre Metrópolis, Plaza América, Torre BAC, Torre Davivienda, Universidad Metropolitana de Honduras, COLPROSUMAH y BANHPROVI.
También se contempla parte de la colonia Loma Linda Norte, Emisoras Unidas, Televicentro, La Curacao, Tropigas, Hotel Alameda, colonia Reparto Mandofer, Almacenes Extra, oficinas Loto, comercios de comidas rápidas del bulevar Juan Pablo II, Autocheck Center, Hotel Holiday Inn, BANHCAFÉ, INDUFESA, Do it Center y zonas aledañas. En estos sectores, la interrupción está programada en horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m.