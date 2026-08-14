¡Bofetada a Ángela Aguilar y Nodal! Cazzu hace inesperada confesión

Fue en el año 2024 cuando Cazzu y Nodal confirmaron su separación a través de un comunicado en sus respectivas redes sociales, esta ruptura se convirtió en una de las más polémicas durante los últimos años, debido a que el cantante mexicano comenzó de manera inmediata una relación amorosa con Ángela Aguilar con quien se casó tan solo 2 meses después.
Ante esta situación, Cazzu habló al respecto varios meses después y abrió su corazón con sus seguidores asegurando que el padre de su hija Inti, le rompió el corazón.
Desde entonces la exitosa cantante argentina no se había relacionado sentimentalmente con nadie más, hasta hace unos meses que comenzaron a circular rumores de un posible romance con un guapo hombre, hoy es la misma intérprete de “Con otra” quien lo hace público y confirma que nuevamente está enamorada.
La trapera argentina cuyo nombre real es Julieta Cazzuchelli, recientemente dio una entrevista a un medio de comunicación argentino en donde habló de su gusto por la lectura y los libros que han marcado su vida.
Es ahí en donde en medio de la profunda plática, Cazzu habla de un libro en particular “La Divina Comedia”, y es que para la cantante esta obra es muy importante, tanto que tiene dos ejemplares y uno de ellos pertenece a la familia de su novio, y es justo en esa declaración donde la argentina confirma tener un romance nuevamente.
“Tengo dos porque una es muy vieja, era de una abuelita de mi novio, y la trajo para que la podamos comparar con la otra, con la mía, que la compré y está comentada...”, dijo Cazzu para Cenital.
Con esta declaración, la intérprete de temas como “Dolce”, “Mucha Data”, “Turra”, “Peli Culeo”, “La Cueva” y muchas otras más confirmó que su corazón nuevamente está ocupado, aunque eso sí, Cazzu no mencionó el nombre del hombre que nuevamente la hizo creer en el amor, tras su dolorosa ruptura con Christian Nodal.
Pese a que Cazzu solo confirmó que ya tiene novio, la cantante argentina nunca mencionó el nombre del hombre que la tiene enamorada, sin embargo, desde hace algunos meses se ha rumoreado que la trapera sostiene una relación amorosa con Ignacio Colombara, quien forma parte de su equipo de trabajo del show “Latinaje”.
De acuerdo con información que circula en redes sociales el joven también es originario de Argentina, él nació en la ciudad de Mendoza el 23 de septiembre de 1999, es decir, también es menor que Cazzu, pues tiene tan solo 26 años de edad, mientras que la cantante cumplió 32 el diciembre pasado.
Ignacio es un enamorado de las artes, pues además de ser un bailarín y coreógrafo profesional también es un experto en doblaje, incluso se señala que el joven ha prestado su voz para varias series juveniles, además ha trabajado para varios musicales de Disney.