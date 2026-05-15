Matan a joven mientras repartía cervezas pese a fuerte presencia policial en la zona

Tegucigalpa, Honduras

Un hombre fue asesinado a balazos la mañana de este viernes 15 de mayo en una plaza comercial ubicada en la colonia Los Pinos, en la capital hondureña, hecho que generó sorpresa entre pobladores y testigos debido a la fuerte presencia policial que había en el sector al momento del ataque armado .

La víctima fue identificada preliminarmente como Fabricio Sebastián García Gómez, de 23 años y residente de la misma colonia, aunque las autoridades aún no han confirmado oficialmente su identidad.

De acuerdo con información recabada en la escena, el crimen ocurrió en el segundo nivel de un pasaje comercial situado en una gasolinera del sector, donde el joven presuntamente realizaba labores de reparto de cervezas.

Según testimonios de personas presentes en la zona, un hombre llegó hasta el establecimiento y disparó directamente contra la víctima, quien murió de manera inmediata debido a las heridas provocadas por el ataque.