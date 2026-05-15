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Matan a joven mientras repartía cervezas pese a fuerte presencia policial en la zona

Un joven fue asesinado a balazos en una plaza comercial de la colonia Los Pinos. El crimen ocurrió pese a la fuerte presencia policial en la zona

Matan a joven mientras repartía cervezas pese a fuerte presencia policial en la zona

Retiro del cuerpo del joven asesinado de la plaza comercial en la colonia Los Pinos, donde ocurrió el hecho violento la mañana de este viernes.
Tegucigalpa, Honduras

Un hombre fue asesinado a balazos la mañana de este viernes 15 de mayo en una plaza comercial ubicada en la colonia Los Pinos, en la capital hondureña, hecho que generó sorpresa entre pobladores y testigos debido a la fuerte presencia policial que había en el sector al momento del ataque armado.

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La víctima fue identificada preliminarmente como Fabricio Sebastián García Gómez, de 23 años y residente de la misma colonia, aunque las autoridades aún no han confirmado oficialmente su identidad.

De acuerdo con información recabada en la escena, el crimen ocurrió en el segundo nivel de un pasaje comercial situado en una gasolinera del sector, donde el joven presuntamente realizaba labores de reparto de cervezas.

Según testimonios de personas presentes en la zona, un hombre llegó hasta el establecimiento y disparó directamente contra la víctima, quien murió de manera inmediata debido a las heridas provocadas por el ataque.

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Versiones preliminares indican que García Gómez se encontraba compartiendo con otro sujeto al momento del hecho, aunque las circunstancias exactas del crimen continúan bajo investigación.

Agentes de la Policía Nacional acordonaron la escena para realizar las investigaciones correspondientes y recolectar evidencias que permitan identificar al responsable del homicidio.

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Redacción La Prensa
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