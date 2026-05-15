“Iba a comprar medicamentos de mi mamá”, hermana de Kelin Susely asesinada en San Ignacio

Tegucigalpa, Honduras

El asesinato de Kelin Susely García Raudales , una joven de 21 años, ha generado conmoción entre la población tras ser atacada a balazos en la colonia San Ignacio , en Tegucigalpa, luego de salir de su vivienda .

De acuerdo con versiones de familiares, la joven salió de casa con el objetivo de comprar medicamentos para su madre , una diligencia que realizaba cuando ocurrió el hecho violento.

“Iba a comprar unos medicamentos de mi mamá”, expresó casi entre lágrimas su hermana gemela, quien aseguró que tras su salida perdieron toda comunicación con ella.

La familiar relató que la última vez que la vio fue alrededor de las 7:00 de la noche, cuando Kelin Susely García Raudales abandonó la vivienda para realizar la compra, sin imaginar que sería la última vez que tendrían contacto.

Según reportes preliminares, la joven habría sido trasladada hasta el sector de la colonia San Ignacio, donde fue bajada de un vehículo y posteriormente atacada a disparos en una calle poco iluminada.

La hermana de la víctima afirmó que Kelin Susely García Raudales no tenía problemas personales ni amenazas conocidas. “No tenía problemas con nadie”, sostuvo, al tiempo que confirmó que deja en la orfandad a dos menores de edad.