"Yo soy inocente, no tengo nada que ver”: Capturado niega participación en triple crimen de El Cimarrón

Tegucigalpa, Honduras

Un sospechoso vinculado al triple crimen de El Cimarrón afirmó este viernes ser inocente tras su detención, al presentarse en los tribunales de justicia donde continúa el proceso judicial en su contra por su presunta participación en el caso.

El imputado, señalado como conductor y supuesto propietario de un autobús tipo “rapidito”, es investigado por las autoridades en el marco del hecho violento ocurrido en el sector de El Cimarrón, en el Distrito Central.

A su llegada al recinto judicial, el hombre negó cualquier relación con la masacre y sostuvo que se encontraba en “el lugar menos indicado” cuando ocurrieron los hechos.

“Soy inocente, me encontraba en un lugar menos indicado, yo nada más lo que estaba haciendo es que iba a invitar a comer a la gente que estaba ahí y en eso llegaron los policías. Yo soy inocente, no tengo nada que ver”, expresó ante los medios de comunicación.

El sospechoso fue capturado durante una serie de allanamientos ejecutados la noche del jueves 14 de mayo de 2026 en zonas cercanas a la residencial Nauvoo, en Tegucigalpa, como parte de las investigaciones del caso.

Las detenciones están relacionadas con la masacre registrada el martes 12 de mayo en el cerro El Cimarrón, donde tres personas fueron asesinadas y posteriormente incineradas.

Según las pesquisas preliminares, dos de los cuerpos fueron hallados carbonizados dentro de un freezer o congelador, mientras que un tercer cadáver fue localizado a unos 20 metros del punto principal del hallazgo.

Las autoridades mantienen como línea de investigación que las víctimas habrían sido trasladadas en un autobús tipo rapidito color blanco, presuntamente vinculado al ahora detenido.