Familias serán sometidas a pruebas de ADN para identificar víctimas en El Cimarrón

Tegucigalpa, Honduras

Dos familias acudieron a la morgue del Ministerio Público tras conocerse el hallazgo de tres personas asesinadas y posteriormente calcinadas en la zona de El Cimarrón, en la periferia de la capital.

La incertidumbre de los familiares aumenta debido a que varios de sus parientes permanecen desaparecidos desde hace varios días y, ante la imposibilidad de identificar con certeza los cuerpos por el alto grado de calcinación, continúan sin conocer su paradero.

Según los primeros análisis realizados por la Dirección General de Medicina Forense, se estableció de manera preliminar que las víctimas serían dos hombres y una mujer.

Según el informe preliminar, la presunta identidad femenina se establece por la silueta del cuerpo, el cabello y un arete en forma de triángulo hallado en la oreja izquierda.

En cuanto a los otros dos cuerpos, las autoridades indicaron que fueron hallados dentro de un congelador que también fue incendiado, lo que habría provocado su severo estado de destrucción.

La confirmación de las identidades dependerá de las pruebas de ADN que se realizarán con las muestras de sangre tomadas a los familiares que ya se presentaron ante Medicina Forense.

Algunos de los parientes indicaron que, en caso de tratarse de sus familiares, los dos jóvenes no tendrían parentesco entre sí, aunque sí se conocían previamente.

Hasta el momento, los nombres de las víctimas no han sido revelados por las autoridades, ya que el proceso de identificación continúa bajo análisis forense.

En el caso del cuerpo presuntamente femenino, las autoridades informaron que aún no se ha presentado ningún familiar a reclamar o consultar por su identidad.

Entre los desaparecidos figura el caso de Axel Oved Cerrato Pineda, un hombre transexual reportado como desaparecido desde el domingo 10 de mayo en la colonia Monterrey, donde residía.