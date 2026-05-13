Mundial 2026: Regresa para estar con selección de Concacaf en el torneo

"Tras la decisión del entrenador principal Fred Rutten de poner a disposición su cargo, la directiva de Federashon Futbòl Kòrsou ha decidido, durante las reuniones celebradas anoche, nombrar a Dick Advocaat como entrenador principal de la selección nacional de Curaçao", comienza diciendo el comunicado de Curazao tras el anuncio oficial del regreso del entrenador.