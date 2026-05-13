Mundial 2026: Regresa para estar con selección de Concacaf en el torneo

Sorpresa: Entrenador regresa para dirigir en la Copa del Mundo 2026 a selección de Concacaf a menos de un mes que comience el torneo.
Selección de Concacaf estará por primera vez en el Mundial 2026 y sorpresivamente ha cambiado de entrenador de cara a la justa mundialista
El neerlandés Fred Rutten renunció a su cargo de seleccionador de Curazao a un mes del comienzo del Mundial de 2026, informó la Federación de Fútbol local (FFK).
Curazao es el territorio más pequeño que jamás se haya clasificado para una Copa del Mundo está encuadrado en un grupo de gran nivel junto a Alemania, Costa de Marfil y Ecuador
La Selección de Curazao está a punto de vivir un inesperado cambio de entrenador a pocas semanas del inicio del Mundial 2026. Todo apunta al regreso de Dick Advocaat, el técnico que clasificó al equipo a la histórica Copa del Mundo.
La salida de Rutten abrió nuevamente la puerta para el regreso de Dick Advocaat, quien había dejado el cargo meses atrás debido a problemas familiares relacionados con la salud de su hija.
Advocaat fue el gran responsable de la histórica clasificación de Curazao al Mundial 2026, convirtiéndose en una figura muy querida tanto por los jugadores como por los aficionados de la isla caribeña.
En febrero, el veterano entrenador neerlandés decidió apartarse del cargo para enfocarse en su familia. Tras su salida, Fred Rutten asumió el reto de dirigir al equipo rumbo a la Copa del Mundo.
La Federación de Fútbol de Curazao confirmó que la decisión fue tomada luego de conversaciones “abiertas y constructivas” entre Rutten y el presidente del organismo, Gilbert Martina.
Mientras tanto, varios futbolistas de Curazao habrían pedido directamente el regreso de Dick Advocaat, considerando que fue clave en el crecimiento competitivo de la selección.
"Tras la decisión del entrenador principal Fred Rutten de poner a disposición su cargo, la directiva de Federashon Futbòl Kòrsou ha decidido, durante las reuniones celebradas anoche, nombrar a Dick Advocaat como entrenador principal de la selección nacional de Curaçao", comienza diciendo el comunicado de Curazao tras el anuncio oficial del regreso del entrenador.
Dick Advocaat hará historia en el Mundial 2026 al convertirse en el entrenador más veterano en dirigir en una Copa del Mundo con 78 años de edad.
El experimentado técnico ya sabe lo que es dirigir en Mundiales. Anteriormente estuvo al frente de la selección de Países Bajos en las ediciones de 1994 y 2002.
Curazao también llegará al torneo con otra marca histórica, ya que es la nación más pequeña en clasificarse a una Copa del Mundo con apenas 156 mil habitantes.
La selección caribeña debutará en el Mundial 2026 el próximo 14 de junio enfrentando a Alemania en Houston. Luego jugará ante Ecuador y cerrará la fase de grupos contra Costa de Marfil.