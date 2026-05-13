Revelan a jugador que organizaba fiestas de futbolistas con sexo y gas de la risa

El caso que sacude al fútbol europeo sigue sumando capítulos y ahora ya tendría identificado al supuesto líder de las reuniones privadas que hoy están bajo investigación en Italia.
El fútbol italiano vuelve a quedar bajo la lupa luego de que una presunta red de fiestas privadas vinculadas a figuras de la Serie A saliera a la luz en las últimas horas. El caso ha provocado un auténtico terremoto mediático en Italia y amenaza con convertirse en uno de los escándalos más sonados de los últimos años dentro del deporte europeo.
Diversos medios italianos aseguran que al menos medio centenar de futbolistas habrían tenido algún tipo de relación indirecta con reuniones exclusivas organizadas en hoteles de lujo de Milán. Aunque muchas de las versiones todavía no han sido comprobadas, el tema ya genera enorme repercusión en el ambiente futbolístico.
La investigación habría despertado el interés de las autoridades judiciales italianas, que siguen de cerca los movimientos de una presunta organización dedicada a coordinar eventos privados para deportistas de élite y celebridades internacionales. El caso se encuentra en etapa preliminar, pero cada día aparecen nuevos detalles.
Según las filtraciones difundidas en Italia, estas fiestas incluían servicios VIP, presencia de acompañantes femeninas y consumo de sustancias recreativas, entre ellas el conocido “gas de la risa”, una sustancia que ha sido relacionada en otros casos con excesos nocturnos en ambientes exclusivos.
Las reuniones habrían sido organizadas en distintos puntos de Milán, ciudad considerada uno de los grandes centros del fútbol italiano. La magnitud del escándalo ha provocado preocupación entre dirigentes y aficionados, debido a la exposición mediática que rodea a varias estrellas del balompié europeo.
En el centro de la polémica aparece el nombre de la agencia Made Luxury, señalada como la empresa encargada de gestionar encuentros privados para futbolistas y personajes reconocidos del deporte internacional. La fiscalía italiana mantiene bajo observación las actividades de dicha organización.
Uno de los nombres que más ruido ha generado es el del francés Theo Hernández, quien ha sido mencionado por periodistas italianos como una de las figuras presuntamente involucradas en la coordinación de algunos de estos encuentros clandestinos.
El periodista italiano Fabrizio Corona aseguró públicamente que el exjugador del AC Milan habría tenido un rol importante dentro de la organización de las fiestas. Las declaraciones encendieron todavía más la controversia alrededor del caso.
Actualmente, Theo Hernández milita en el Al Hilal, pero su nombre continúa siendo tendencia en Europa debido a la gravedad de las acusaciones. Sin embargo, hasta el momento no existe una resolución judicial que confirme oficialmente su implicación.
Junto al lateral francés también fueron mencionados otros futbolistas de renombre internacional como Hakan Çalhanoğlu, Brahim Díaz, Samu Castillejo y Gianluigi Donnarumma, lo que aumentó el impacto del escándalo en el panorama deportivo.
Asimismo, figuras reconocidas como Sandro Tonali, Zlatan Ibrahimović y Rafael Leão también aparecieron mencionadas en diferentes reportes y filtraciones divulgadas por medios italianos y redes sociales.
La difusión de videos y fotografías tomadas durante algunas de estas reuniones incrementó el escándalo. En varias imágenes se observan ambientes nocturnos con alcohol, música y comportamientos que han sido objeto de fuertes críticas en Italia.
No obstante, hasta ahora gran parte de la información se sostiene en testimonios mediáticos y material filtrado, por lo que las autoridades todavía no han confirmado la autenticidad de muchos de los contenidos que circulan en internet.