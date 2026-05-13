Deja de ser futbolista del Barcelona y acepta oferta: Se despide el domingo

Futbolista del Barcelona ha tomado la decisión de no seguir en el equipo culé de cara a la próxima campaña en una noticia que impacta al barcelonismo.
Tras la obtención del título de Liga, en las últimas horas se ha informado de que uno de los cracks del Barcelona ha tomado la decisión de no seguir en el cuadro culé a partir de la próxima campaña.
En el FC Barcelona no se pierde tiempo y ya piensan en la confección de su plantilla con el tema de fichajes y salidas.
El jugador que se estará marchando del Barcelona es nada más y nada menos que el polaco Robert Lewandowski.
Lewandowski está cada vez más cerca de dejar el Barcelona y probablemente juegue su partido de despedida en el Camp Nou contra el Real Betis este domingo.
Después de semanas cargadas de rumores, tensiones internas y especulaciones sobre la planificación deportiva del club catalán, el histórico delantero polaco habría tomado la decisión definitiva de cerrar su etapa en el conjunto blaugrana.
La situación de Lewandowski dentro del Barcelona comenzó a cambiar drásticamente durante los últimos meses.
Aunque el atacante seguía siendo uno de los referentes ofensivos del equipo, la directiva azulgrana empezó a trabajar silenciosamente en la búsqueda de un nuevo delantero estrella para el proyecto de Hansi Flick.
Lewandowski esperaba un respaldo más fuerte por parte de la dirigencia del Barcelona, cosa que no ha sucedido.
El desgaste provocado por las dudas sobre su continuidad y la falta de confianza absoluta en torno a su rol dentro del nuevo proyecto deportivo terminaron inclinando la balanza hacia una salida inesperada.
De acuerdo con diversos reportes desde Polonia, el atacante de 37 años ya alcanzó un acuerdo con el poderoso Al-Hilal, institución que le habría presentado la propuesta económica más alta de toda su carrera profesional
El contrato rondaría los 90 millones de euros netos por temporada, una cifra astronómica que lo colocaría entre los futbolistas mejor pagados del planeta, solo por detrás de figuras como Cristiano Ronaldo, quien actualmente percibe alrededor de 180 millones anuales con el Al-Nassr.
La posibilidad de aterrizar en la Saudi Pro League sedujo completamente al delantero polaco, no solo por el aspecto económico, sino también por el creciente nivel competitivo que ha adquirido el campeonato saudí con la llegada de múltiples estrellas europeas.
Lewandowski entiende que se encuentra en la recta final de su carrera y considera que este movimiento representa una oportunidad única para asegurar un último gran contrato mientras continúa compitiendo al máximo nivel internacional.
Curiosamente, hace apenas unos días el propio atacante había dejado abierta la puerta sobre su continuidad tras conquistar el título de Liga con el Barcelona. En declaraciones para Eleven Sports, comentó entre risas que aún le quedaban “51 días de contrato”, dando a entender que todavía no existía una resolución definitiva.
La salida de Lewandowski marcaría el final de una etapa sumamente positiva en el Barcelona. Llegó al club en 2022 procedente del Bayern Munich cuando muchos dudaban de su capacidad para mantenerse en la élite por su eda