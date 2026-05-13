Ellos eran los dos hondureños que murieron en un vagón en Texas; uno tenía 14 años

Fotos en vida de Denis Isaías Anariba Herrera y Nelson Davian Portillo Martínez, los dos hondureños que murieron.
La doctora Corinne Stern, médica forense del Condado de Webb, y su personal investigador han informado a través de un comunicado sobre los últimos avances de la investigación hasta el martes 12 de mayo de 2026, señalando que entre las víctimas, halladas dentro de un contenedor de transporte en la terminal ferroviaria de Union Pacific, en Laredo, se encontraba un joven de aproximadamente 14 años que se cree era originario de Honduras.
De acuerdo a datos de Univisión, seis personas —cinco hombres y una mujer— abordaron el vagón para ingresar a Estados Unidos de forma ilegal. En su trayecto murieron a consecuencia de un golpe de calor.
Nelson Portillo, originario de La Masica, departamento de Atlántida en Honduras, era el mayor de dos hermanos.
Entre 2016 y 2025, el adolescente vivió con su familia en Estados Unidos, hasta que regresaron a su país.
En 2026, el plan era intentar nuevamente el camino hacia el norte, concretamente a la ciudad de Atlanta, Georgia. Un sitio que conocían bien y donde tenían amistades.
En algún punto de la ruta, sobre el territorio mexicano, Nelson se separó de su madre, Ermelinda, y su hermano menor. Desde entonces, continuó solo. A su mamá ya le notificaron que murió.
Denis Isaías Anariba Herrera, tres mexicanos más y una mujer, de la cual no se conoce la identidad, fueron las demás víctimas.
La autopsia efectuada por la Oficina del Forense del Condado de Webb a una mujer de 29 años permitió establecer que ella presentó un caso de hipertermia, la cual se genera en el cuerpo si se sobrecalienta y no puede enfriarse lo suficientemente rápido.
La situación se agrava cuando la temperatura llega a los 104 grados Fahrenheit, originando que los órganos principales empiecen a fallar. Las autoridades suponen que lo mismo sucedió con las otras tres personas que se presume sean de nacionalidad hondureña.