Ellos eran los dos hondureños que murieron en un vagón en Texas; uno tenía 14 años

La doctora Corinne Stern, médica forense del Condado de Webb, y su personal investigador han informado a través de un comunicado sobre los últimos avances de la investigación hasta el martes 12 de mayo de 2026, señalando que entre las víctimas, halladas dentro de un contenedor de transporte en la terminal ferroviaria de Union Pacific, en Laredo, se encontraba un joven de aproximadamente 14 años que se cree era originario de Honduras.