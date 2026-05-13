Alcalde amenaza a empleados si no le dan "like" a sus publicaciones

“Fue una exigencia de resultados. Para cumplirle a la gente se tiene que informar lo que se hace, los retos y los logros. Es trabajo de comunicación institucional. No se trata de ‘likes’, es comunicación”, expresó. La controversia surgió luego de que en redes sociales comenzara a circular un audio atribuido al alcalde, en el que supuestamente instruye a trabajadores municipales a compartir contenido oficial o, de lo contrario, “darles las gracias”.