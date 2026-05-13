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Alcalde amenaza a empleados si no le dan "like" a sus publicaciones

“Es la última oportunidad que les doy a los trabajadores de que estén comprometidos y si no, como les dije, se les va a dar las gracias”, dijo el alcalde Jorge Reyes en un audio filtrado

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El alcalde de Pachuca, México, Jorge Reyes, reaccionó a la polémica generada tras la filtración de un audio en el que presuntamente solicita a empleados del Ayuntamiento compartir publicaciones oficiales en redes sociales bajo amenaza de despido.
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Durante declaraciones brindadas a medios de comunicación, el edil aseguró que la grabación corresponde a agosto de 2024, al inicio de su administración municipal, y sostuvo que el contenido fue sacado de contexto.
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Reyes negó que se tratara de una condición para conservar el empleo y explicó que el mensaje estaba relacionado con estrategias de comunicación institucional para mantener informada a la ciudadanía sobre las acciones del gobierno local.
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“Fue una exigencia de resultados. Para cumplirle a la gente se tiene que informar lo que se hace, los retos y los logros. Es trabajo de comunicación institucional. No se trata de ‘likes’, es comunicación”, expresó. La controversia surgió luego de que en redes sociales comenzara a circular un audio atribuido al alcalde, en el que supuestamente instruye a trabajadores municipales a compartir contenido oficial o, de lo contrario, “darles las gracias”.
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Tras viralizarse el material, usuarios inundaron las publicaciones de Jorge Reyes con comentarios en tono de burla y sarcasmo. “Aquí tiene mi ‘like’, señor presidente, no soy de Pachuca, pero espero no me despida”; “Yo ya le di su ‘like’ para que no me corra”; y “¿Cuántos ‘likes’ ocupa mi presi para que me dé jale?”, fueron algunas de las reacciones compartidas por internautas.
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En distintas publicaciones del alcalde se repitió la misma tendencia, con usuarios asegurando en tono humorístico que colaboraban para ayudarle a alcanzar mayor difusión en redes sociales.
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El funcionario también afirmó que “gobernar es comunicar” y defendió la importancia de que las administraciones públicas mantengan informada a la población sobre sus actividades y proyectos.
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Asimismo, vinculó la difusión del audio con el contexto político previo a las elecciones municipales en Hidalgo, asegurando que su administración continuará enfocada en ofrecer resultados.
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“Mi compromiso es con el orden y con que cada pachuqueño sepa que su presupuesto se está aplicando correctamente. No nos vamos a distraer con chismes ni con la grilla”, declaró.
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La filtración del audio convirtió el tema en tendencia en redes sociales y medios nacionales, donde continúa generando debate entre usuarios y actores políticos.
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