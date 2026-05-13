Gratitud y felicidad por el primer cumpleaños de Reggie Paz Ávila

En una divertida y colorida fiesta, Reggie David Paz Ávila celebró su primer cumpleaños acompañado de sus padres y hermana, en una fiesta realizada en Yupi Playground, en San Pedro Sula. En la fotografía aparecen sus padres, Reggie R., y Angela Paz, y su hermana, Isabella Marie Paz.
Con alegría, Reggie fue agasajado por su familia y amistades cercanas, que con una temática de Mickey Mouse ambientaron el festín por el natalicio del pequeño.
El bebé disfrutó de la fiesta por su primer año de vida, en un recuerdo que, aunque no esté en su memoria tras los años, se revivirá con las fotografías y videos captados por sus seres queridos.
María José, Claudia, José y Edgardo Lizardo
José, Tarek y Gloria Castro
María José, Claudia, José y Edgardo Lizardo junto a Rosario Copland
Zoe, Carmen, David Antonio y Sofía Ávila
César, Gizelle y Alesandro Bustillo