  1. Inicio
  2. · Multimedia
  3. · Fotogalerías
  4. · Fotogalería Sociales

Gratitud y felicidad por el primer cumpleaños de Reggie Paz Ávila

La familia Paz Ávila celebró a lo grande el primer año de vida de su querido Reggie David Paz Ávila en una íntima fiesta

Gratitud y felicidad por el primer cumpleaños de Reggie Paz Ávila
1 de 8

En una divertida y colorida fiesta, Reggie David Paz Ávila celebró su primer cumpleaños acompañado de sus padres y hermana, en una fiesta realizada en Yupi Playground, en San Pedro Sula. En la fotografía aparecen sus padres, Reggie R., y Angela Paz, y su hermana, Isabella Marie Paz.

Gratitud y felicidad por el primer cumpleaños de Reggie Paz Ávila
2 de 8

Con alegría, Reggie fue agasajado por su familia y amistades cercanas, que con una temática de Mickey Mouse ambientaron el festín por el natalicio del pequeño.

Gratitud y felicidad por el primer cumpleaños de Reggie Paz Ávila
3 de 8

El bebé disfrutó de la fiesta por su primer año de vida, en un recuerdo que, aunque no esté en su memoria tras los años, se revivirá con las fotografías y videos captados por sus seres queridos.

Gratitud y felicidad por el primer cumpleaños de Reggie Paz Ávila
4 de 8

María José, Claudia, José y Edgardo Lizardo
Gratitud y felicidad por el primer cumpleaños de Reggie Paz Ávila
5 de 8

José, Tarek y Gloria Castro
Gratitud y felicidad por el primer cumpleaños de Reggie Paz Ávila
6 de 8

María José, Claudia, José y Edgardo Lizardo junto a Rosario Copland
Gratitud y felicidad por el primer cumpleaños de Reggie Paz Ávila
7 de 8

Zoe, Carmen, David Antonio y Sofía Ávila
Gratitud y felicidad por el primer cumpleaños de Reggie Paz Ávila
8 de 8

César, Gizelle y Alesandro Bustillo
Cargar más fotos