Revelan identidad de los dos hondureños muertos en un vagón de tren en Texas

Las autoridades del estado de Texas siguen trabajando en el proceso de identificación de las seis personas que fueron encontradas muertas el domingo pasado dentro de un vagón de tren en el área de Laredo.
Funcionarios de Honduras confirmaron que entre las víctimas se encuentran dos ciudadanos hondureños: un menor de 14 años y un hombre de 25 años, quienes ya fueron identificados oficialmente.
Las autoridades de Laredo informaron que, entre las víctimas encontradas sin vida, tres eran de origen mexicano. Se trata de una mujer de 29 años y dos hombres de 45 y 56 años. Posteriormente, esta información fue confirmada por el consulado de México en la región.
Flabia Zamora, directora general de Asuntos Consulares, informó que las autoridades lograron identificar a los dos ciudadanos hondureños vinculados al caso, tras un trabajo en conjunto con medicina forense.
El menor de 14 años fue identificado como, Nelson Portillo Martínez, originario de La Masica, Atlántida. También señaló que la madre del adolescente se encuentra en México y ya fue notificada de la situación, por lo que se espera la emisión de una visa humanitaria que le permita viajar a Nuevo Laredo para realizar el reconocimiento del cuerpo.
Asimismo, de acuerdo con el Instituto de Medicina Forense de Laredo, el menor será repatriado a Honduras.
El segundo hondureño fue identificado como Denis Isaía Anariba, de 25 años, originario de Negrito, Yoro. Las autoridades indicaron que ya mantienen contacto con su esposa; sin embargo, el servicio forense de Laredo informó que el cuerpo de Denis no será repatriado por el momento.
Mientras tanto, Medicina Forense de Laredo continúa con las investigaciones para confirmar la identidad de una posible tercera víctima hondureña, que habría sido identificada preliminarmente como Josué Cerón Valdez.
Según la médica forense Corinne Stern, las víctimas podrían haber fallecido debido a las elevadas temperaturas registradas en el lugar, lo que habría provocado un posible cuadro de hipertermia o golpe de calor.
Por su parte, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) comunicó a medios locales, a través de un informe oficial, que el caso se encuentra bajo investigación y que se está evaluando la posibilidad de que esté vinculado con una red de tráfico de personas.