Pareja de futbolista del Real España estalla tras caída ante Olimpia: "Par de hipócritas"

La pareja sentimental de uno de los futbolistas del Real España reaccionó indignada tras lo ocurrido en la derrota de 3-2 de la máquina ante Olimpia.
Real España sufrió una derrota de 3-2 ante Olimpia y quedó al borde de la eliminación, por lo que la ilusión de estar en la final del fútbol hondureño se desvanece.
La máquina llegaba con la ilusión de dar el batacazo en Tegucigalpa, pero al final fue derrotado y el lamento en la afición fue evidente.
La derrota de Real España ante Olimpia no solo dejó molestias entre la afición aurinegra, sino también una fuerte ola de críticas contra el defensor panameño Daniel Aparicio, quien vivió una complicada noche tras marcar un autogol en el duelo correspondiente a las triangulares del Clausura 2026 de la Liga Nacional de Honduras.
Daniel Aparicio quedó en el ojo del huracán luego de la caída 3-2 frente al León, resultado que complicó las aspiraciones de la Máquina en la recta final del campeonato.
La joven panameña utilizó su cuenta personal de Instagram para lanzar contundentes mensajes dirigidos a los aficionados que criticaron duramente al futbolista tras el encuentro.
Alexandra dejó claro su respaldo total hacia Daniel Aparicio y cuestionó a quienes, según ella, antes admiraban al jugador y ahora son los primeros en atacarlo.
“Los mismos que ayer le pedían foto y camiseta hoy son los primeros comentando hate, y tengo pruebas en mi dm de cómo ruegan por un saludo de Daniel", comenzó diciendo la pareja sentimental del defensor panameño del Real España.
"Qué fácil es aplaudir cuando todo sale bien y desaparecer cuando hay un error", remarcó Alexandra Fuentes.
La pareja del futbolista también recordó que Aparicio, pese a desempeñarse como defensa, ha aportado goles importantes para Real España a lo largo de la temporada, destacando que muchas veces los aficionados olvidan rápidamente lo que un jugador le entrega al club.
"Y estamos hablando de un defensa, no de un delantero... un defensa que ha aportado más de 5 goles al equipo sin siquiera ser el objetivo de su posición. Pero la gente solo aparece para criticar", indicó Alexandra.
"A esos mismos quisiera ver yo por un huequito en una cancha jugando Par de hipócritas”, fue otro mensaje de Alexandra en defensa de Daniel Aparicio.
Pero los mensajes no terminaron ahí. En otra publicación, la panameña aseguró que Daniel Aparicio seguirá demostrando su calidad dentro de la cancha y afirmó que su talento está por encima de las críticas.
“Van a tener que seguir soportando el gran talento de Daniel”, publicó, acompañando el mensaje con elogios hacia el jugador aurinegro.
"Porque aquí la gracia viene de Dios, no de lo que digan o piensen los aficionados de mentira. Qué jugador", cerró diciendo.
Las publicaciones rápidamente comenzaron a circular en redes sociales y generaron opiniones divididas entre los aficionados del Real España.