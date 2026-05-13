PSG lanza oferta bomba: los dos cracks que entrega por Julián Álvarez

El Paris Saint-Germain ya prepara uno de los movimientos más impactantes del próximo mercado y tendría lista una oferta con dos figuras incluidas para intentar fichar a Julián Álvarez desde el Atlético de Madrid.
El mercado de fichajes todavía no abre oficialmente sus puertas, pero en Europa ya comienan a cocinarse movimientos que podrían sacudir el próximo verano. Uno de los clubes que más ruido genera es el Paris Saint-Germain, que sigue planificando una plantilla de élite para mantenerse en la cima del continente.
El conjunto parisino atraviesa una etapa dorada bajo el mando de Luis Enrique. El técnico español ha logrado construir un equipo competitivo, dinámico y con una identidad futbolística muy marcada que hoy lo tiene peleando todos los los títulos.
Actualmente, el PSG domina la Ligue 1 y además se encuentra nuevamente instalado en la gran final de la UEFA Champions League, donde buscará conquistar el bicampeonato europeo y seguir ampliando su prestigio internacional.
En la última década, el club francés se ha convertido en uno de los gigantes económicos del fútbol mundial. Las inversiones millonarias en figuras internacionales han sido una constante en París, con el objetivo de construir una plantilla capaz de marcar época.
Sin embargo, pese al gran rendimiento colectivo que muestra actualmente el PSG, dentro de la directiva consideran que todavía hay margen para potenciar ciertas zonas del ataque. Por ello, ya comenzaron a estudiar opciones de primer nivel para el próximo mercado.
El gran nombre que aparece ahora sobre la mesa es el de Julián Álvarez. El delantero argentino se ha convertido en una de las grandes figuras del Atlético de Madrid y su impacto en LaLiga no ha pasado desapercibido para los gigantes europeos.
En los últimos días, varios medios españoles han señalado que el PSG contempla seriamente la posibilidad de lanzar una ofensiva por el atacante sudamericano. La idea del club parisino sería convertirlo en una de las nuevas referencias ofensivas del proyecto de Luis Enrique.
Desde el Atlético de Madrid, no obstante, han intentado frenar cualquier tipo de especulación. La dirigencia colchonera ha dejado claro en repetidas ocasiones que Julián Álvarez tiene contrato vigente y que no existe intención de negociar una salida.
Aun así, el interés del PSG parece ser completamente real. Según informó el medio deportivo Mundo Deportivo, el campeón francés estaría dispuesto a preparar una oferta cercana a los 150 millones de euros para intentar convencer al club madrileño.
La cifra sería una auténtica locura en el mercado europeo y reflejaría la enorme valoración que tiene Julián dentro del proyecto parisino. El delantero argentino es considerado una pieza ideal por su movilidad, presión alta y capacidad goleadora.
Pero eso no sería todo. En las últimas horas, el Diario AS reveló que el PSG también estudia incluir futbolistas dentro de la operación para abaratar el costo del traspaso y hacer más atractiva la propuesta para el Atlético.
Uno de los nombres que aparece sobre la mesa es el del mediocampista surcoreano Lee Kang-in, un jugador con gran técnica y desequilibrio que gusta mucho dentro del cuerpo técnico rojiblanco.
Además, el atacante portugués Gonçalo Ramos también podría entrar en la negociación. El delantero encaja en el perfil competitivo que suele buscar el Atlético de Madrid para reforzar su parcela ofensiva.
Según los reportes, la operación entre dinero y futbolistas podría superar fácilmente los 100 millones de euros en valor total.