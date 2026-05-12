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Hondureño jura como policía en Carolina del Sur; es tío de Keyrol Figueroa y era electricista

Eugenio Norales Acevedo prestó juramento en el Departamento de Policía de North Charleston. Es hermano de Sandra Norales, la esposa de Maynor Figueroa

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Las buenas noticias no paran en la familia Figueroa Norales. El mismo día en que se anunció que el hijo del excapitán de Selección Nacional se decidía por jugar con Honduras, un tío del delantero era anunciado como policía en Carolina del Sur.
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Eugenio Norales Acevedo, quien llegó a Estados Unidos como migrante y quien es hermano de Sandra Norales, la mamá de Keyrol, prestó juramento en el Departamento de Policía de North Charleston.
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El Departamento de Policía de North Charleston (NCPD) se enorgullece en dar la bienvenida a su nuevo agente. El agente Eugenio Norales Acevedo prestó juramento esta mañana ante el subjefe Scott Perry.
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Durante la ceremonia, la esposa del oficial Norales Acevedo tuvo el honor de colocarle la insignia, rodeada de familiares, compañeros oficiales, reclutas y empleados civiles.
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"Mi querido hermano, ayer fue un día de grandes noticias y solo quiero decirte que me siento orgullosa de tus metas y de todo lo que has logrado", escribió Sandra Norales en sus redes sociales.
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Sandra se refería a que el juramento prestado por su hermano coincidía con el anuncio de su hijo Keyrol, quien oficializó que jugará para la Selección de Honduras.
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"Sos el gran ejemplo de que todo se puede cuando uno se enfoca. Sé lo que viviste a lo largo de tu camino y eres digno de admiración. Dios te bendiga, hermano Eugenio Norales", añadió Sandra.
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Eugenio es conocido en su círculo como "Geño", llegó a Estados Unidos como migrante.
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Medio locales destacaron que antes de jurar como policía trabajó como electricista.
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"Está entusiasmado por comenzar a servir y proteger a los ciudadanos y negocios de North Charleston. ¡Únanse a nosotros para felicitarlo y desearle éxito y seguridad en su carrera policial!", escribió el portal de la policía.
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