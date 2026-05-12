Real Madrid ya tiene lista negra y blinda a sus 7 intocables de cara al futuro

Real Madrid vivió una temporada para el olvido, sin conquistar ningún título y dejando sensaciones muy por debajo de lo esperado. Sin embargo, ya circula información sobre una lista de siete futbolistas considerados intocables, una decisión que el nuevo entrenador ya tendría plenamente identificada.
El club merengue se alista para una profunda reestructuración tras un curso decepcionante, marcado por la ausencia de trofeos y un vestuario con tensiones internas. La directiva estudia cambios de gran impacto con el objetivo de devolver al equipo a lo más alto del fútbol europeo en el corto plazo.
En ese contexto, la continuidad de Álvaro Arbeloa también estaría en duda, ya que su gestión no habría logrado consolidar el grupo ni controlar un vestuario cargado de egos. Por ello, su salida al final de la temporada se perfila como una posibilidad cada vez más cercana.
El nombre de José Mourinho vuelve a tomar fuerza en el entorno del Real Madrid. El técnico portugués aparece como una de las principales opciones para liderar el nuevo proyecto deportivo de los blancos.
Luego de una temporada llena de fracasos, sin títulos y de mucha polémica, han revelado una lista de siete futbolistas 'intocables' dentro de la plantilla de Real Madrid para la próxima temporada.
1. Thibaut Courtois es uno de los jugadores considerados intocables en el Real Madrid. El guardameta belga sigue siendo una pieza clave por su liderazgo, experiencia y seguridad bajo los tres palos.
2. Andriy Lunin también figura entre los futbolistas protegidos por la directiva merengue. El ucraniano ha demostrado personalidad y calidad cada vez que tuvo la oportunidad de defender la portería blanca.
3. Jude Bellingham es visto como el gran líder del futuro madridista. Su impacto inmediato, calidad técnica y capacidad para aparecer en momentos importantes lo convierten en una prioridad absoluta.
4. Fede Valverde continúa siendo uno de los jugadores más valorados dentro del proyecto blanco. Su entrega, versatilidad y despliegue físico lo mantienen como un futbolista fundamental para el club.
5. Arda Güler aparece en la lista de intocables pese a su juventud. El mediapunta turco es considerado una de las mayores promesas del fútbol europeo y el Madrid confía plenamente en su talento.
6. Kylian Mbappé es otro de los nombres protegidos por la directiva merengue. El delantero francés representa la gran apuesta deportiva y mediática del club para dominar el fútbol mundial en los próximos años.
7. Endrick, la joven joya brasileña, también es considerado intocable en el Real Madrid. En Valdebebas creen que el atacante tiene potencial para convertirse en una de las futuras estrellas del equipo.
Vinícius Júnior ha causado sorpresa al no aparecer entre los jugadores considerados intocables. El brasileño, habitualmente una de las figuras del equipo, vive un momento de incertidumbre dentro del club.
La ausencia de Vinícius Júnior en la lista estaría relacionada con las complicaciones en la renovación de su contrato. Las negociaciones no avanzan como esperaba la directiva madridista.
En el Real Madrid consideran que el próximo mercado será clave para reconstruir el equipo. La intención es refrescar el vestuario y recuperar la competitividad perdida durante la temporada.
La directiva merengue entiende que no bastará con cambiar de entrenador. También podrían producirse salidas importantes dentro de la plantilla para iniciar una nueva etapa en el club blanco.
El ambiente en el vestuario del Real Madrid no atraviesa su mejor momento. Las tensiones internas y los malos resultados han provocado que la institución analice medidas drásticas para el futuro.
Todo apunta a que el Real Madrid vivirá uno de los veranos más movidos de los últimos años. Con Mourinho como posible entrenador y varios cambios en puerta, el club busca recuperar su grandeza.