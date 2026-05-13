Horóscopo de hoy, 14 de mayo, predicciones de cada signo zodiacal

Deja al final del día unos minutos para reflexionar en soledad.
ARIES (21 de marzo - 20 de abril). No todo sale siempre como se ha planeado, sobre todo si los resultados dependen también de otras personas, de forma que trata de ser más dialogante con tus colaboradores. Te irá mucho mejor así que con malas caras.
TAURO (21 abril - 20 mayo). Con la luna nueva instalada de lleno, verás comportamientos a tu alrededor nada acostumbrados, en especial en tu pareja, pero acuérdate que en ocasiones la influencia del planeta es significativa.
GÉMINIS (21 mayo - 21 junio). No permitas que tus obligaciones te agobien y trata de liberarte de energías negativas. Los compañeros se mostrarán receptivos a unos momentos de charla simpática con la que reír y liberar tensiones.
CÁNCER (22 junio - 22 julio). Jornada muy tranquila en el trabajo; Aprovecha la calma del momento para ponerte al día con las tareas atrasadas. El amor sigue sin darte las pasiones que prometía. Es posible que hayas cometido un error en tus predicciones.
LEO (23 julio - 22 agosto). Vivirás situaciones confusas en tu relación sentimental, sobre todo si es reciente, algunas dudas que te llevarán a instalarte en la indiferencia por miedo a enfrentarse al problema. Será un error enterrar cosas, es mejor hablarlas ya.
VIRGO (23 agosto - 21 septiembre). Deberás volarte hoy con tu pareja, que puede necesitar de todo tu apoyo para salvar un soltero personal. Tendrás que mantenerte firme con la familia o sus amigos, porque no entenderán algunas decisiones que deben tomar como pareja.
LIBRA (22 septiembre - 22 octubre). Tendrás un espíritu más comunicativo de lo habitual, por lo que tus amigos se sentirán más dispuestos a ayudarte, aunque tal vez tu necesidad de dinero para tapar algún agujero deberías volcarla hacia la familia.
ESCORPIO (23 octubre - 21 noviembre). No te irán hoy bien desahogar tus problemas sentimentales con ninguna amistad, hay cosas que no eres capaz de explicar muy bien y serán contraproducentes. Deja al final del día unos minutos para reflexionar en soledad.
SAGITARIO (22 noviembre - 22 diciembre). Buenas perspectivas en lo económico se abrirán a partir de hoy, con grandes posibilidades de aumentar tus ingresos regulares, lo que puede llevarte a cumplir viejos sueños domésticos, como las reformas en la vivienda o la adquisición de un nuevo vehículo.
CAPRICORNIO (23 diciembre - 21 enero). Problemas laborales te tendrán en estado de alerta. No pierdas la calma ni te precipitas, sobre todo con la gente con la que tienes confianza. Verás clara la ocasión cuando llegue. Entonces actúa. Pueden llegar problemas estomacales.
ACUARIO (22 enero - 21 febrero). Entras en una buena fase para todo lo relacionado entrevistas o compromisos laborales. Tus intereses personales van a mejorar y con un poco de esfuerzo tus ingresos te permitirán algunas alegrías, como liquidar algunas deudas.
PISCIS (22 de febrero - 20 de marzo). Tus asuntos amorosos comenzarán a enderezarse si te concentras en dar alguna alegría a tu pareja. Por ejemplo,Ese viaje del que has hablado durante tanto tiempo sería lo ideal, saca tiempo de donde sea y daros un lujo.