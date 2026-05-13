Verónica Castro asegura que su hijo Cristian es un tonto y mentiroso

La actriz Verónica Castro sorprendió al público al revelar en el programa Ventaneando que la última vez que vio a su hijo, Cristian Castro, fue hace un año en Miami, dejando en evidencia que el distanciamiento entre ambos no solo es emocional, sino también físico. Además, afirmó estar muy molesta con su hijo por desmentir su noviazgo con la cantante y productora Victoria Kühne.
Verónica Castro, notablemente molesta, declaró vía telefónica que Cristian le mintió a los medios de comunicación y al público sobre su noviazgo con Victoria, relación que ella confirmó a finales del mes de abril por medio de su cuenta de Instagram. Publicación que fue aprobada por Cristian.
"Nos dijo mentiras a ustedes y a mí", expresó Verónica. "También a mí me vio la cara, porque les vio la cara a todos. Yo siempre se los dije 'tengan cuidado porque dice mentiras'. Y no me creyeron. Y ahora me las dijo también a mí, entonces no se vale".
"Sí, sí dijo que era el novio. Yo lo vi en el Instagram, que picó ahí el aparato para decir que eran novios". Verónica le dijo a Pedro Sola que: "Yo creo que sí eran novios y yo creo que este se echó para atrás. Lo vi y lo sentí". Y continuó: "Yo te voy a decir que aquel es tonto pero no tanto. Bueno, yo creo que sí es tonto, finalmente es tonto porque esta mujer tiene lo que quiere, o sea, abre la boca y tiene lo que se le da la gana", la veterana actriz destacó que Kühne, además ha ganado dos premios GRAMMY americanos a lo largo de su carrera.
Y continuó: "Yo te voy a decir que aquel es tonto pero no tanto. Bueno, yo creo que sí es tonto, finalmente es tonto porque esta mujer tiene lo que quiere, o sea, abre la boca y tiene lo que se le da la gana", la veterana actriz destacó que Kühne, además ha ganado dos premios GRAMMY americanos a lo largo de su carrera.
Durante su intervención televisiva, la actriz cuestionó la sinceridad de las declaraciones de su hijo, quien en distintas entrevistas ha asegurado que desea vivir con ella.
“Imagínate, si en cosas tan sencillas está mintiendo o está bromeando, ¿yo cuándo me voy a volver a vivir con él? Ni loca”, expresó Verónica Castro.
Las declaraciones reflejan la frustración de la actriz ante lo que considera una contradicción entre el discurso público de Cristian Castro y sus acciones privadas.
Verónica Castro aseguró que su intención no es romper la relación, sino provocar una reacción que permita reconstruir los lazos familiares deteriorados.
La actriz también manifestó su esperanza de que este llamado de atención, realizado públicamente, lleve al cantante a reflexionar sobre la situación.
Por su parte, Cristian Castro evitó responder de inmediato a los señalamientos de su madre y mantuvo silencio tras la difusión de las declaraciones en televisión.
Lo más reciente que se conoce del cantante es un mensaje en el que aseguró amar a Verónica Castro y expresó su deseo de mejorar la relación entre ambos.
Cristian Castro también admitió públicamente que “hace muchos jueguitos” y prometió que “ya no voy a hacer berrinches”, reiterando que su intención es cuidar a su madre.