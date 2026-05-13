Verónica Castro asegura que su hijo Cristian es un tonto y mentiroso

Durante su intervención televisiva, la actriz cuestionó la sinceridad de las declaraciones de su hijo, quien en distintas entrevistas ha asegurado que desea vivir con ella.

“Imagínate, si en cosas tan sencillas está mintiendo o está bromeando, ¿yo cuándo me voy a volver a vivir con él? Ni loca”, expresó Verónica Castro.