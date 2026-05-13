Hilary Duff, bellísima y atlética en la nueva edición de Sports Illustrated

“Publico esto en nombre de las jóvenes, mujeres y madres de todas las edades”, escribió en su momento, compartiendo lo que parecía ser una foto de paparazzi de ella y Luca en la playa. “Como a las páginas web y revistas les encanta mostrar los ‘defectos de las famosas’, ¡pues yo también los tengo! Mi cuerpo me ha dado el mayor regalo de mi vida: Luca, hace 5 años. Cumplo 30 en septiembre y mi cuerpo está sano y me lleva a donde necesito ir. Chicas, sintámonos orgullosas de lo que tenemos y dejemos de perder un tiempo precioso deseando ser diferentes, mejores y perfectas”.