Hilary Duff, bellísima y atlética en la nueva edición de Sports Illustrated

¡Hilary Duff es modelo de Sports Illustrated Swimsuit! La cantante y actriz, de 38 años, engalana la portada de la edición de verano de 2026 con un bañador de una pieza con escote pronunciado.
La exestrella de Disney Channel está teniendo un año increíble tras el lanzamiento de su primer álbum en más de 10 años, "Lucky... or Something", el 20 de febrero.
Además, en enero comenzó su gira musical "Small Rooms, Big Nerves", marcando su regreso a los escenarios después de más de una década.
Este verano, Duff continuará su gira mundial "The Lucky Me Tour", donde interpretará algunas de sus canciones más emblemáticas, así como temas de su nuevo álbum.
"Estoy muy emocionada por el cambio de escala", declaró Duff en entrevista. "Es muy gratificante ver la cara de todos y sentirme tan cerca de ellos; fue una excelente manera de empezar y ganar confianza. Siento que ya sé lo que hago y que he practicado bastante".
La cantautora habló sobre el significado emocional tras convertirse en la portada de la edición de trajes de baño. "Soy madre de cuatro hijos y ya no soy una jovencita", dijo Duff, de 38 años, a la revista sobre su debut en Sports Illustrated. "No suelo andar por ahí en traje de baño, así que me daba un poco de miedo. Pero también fue increíblemente empoderador. El equipo de producción era mayoritariamente femenino y realmente se sintió como una celebración de la mujer".
Duff, quien tuvo problemas con su imagen corporal durante su adolescencia, dijo que el embarazo y la maternidad la han ayudado a cambiar su perspectiva sobre su apariencia.
"La presión que me imponía para parecerme a otras personas era enorme", dijo Duff. "Ahora puedo mirar mi cuerpo y apreciar todo lo que ha hecho por mí. Ya no me comparo constantemente con los demás, y eso es mucho mejor".
La cantante y actriz tiene un hijo de 14 años, Luca, con su exmarido Mike Comrie, y tres hijas con su actual esposo, Matthew Koma: Banks, de 7 años; Mae, de 5; y Townes, de 1.
La artista ha hablado abiertamente sobre sus respectivos embarazos y en el pasado se ha pronunciado sobre cómo la sociedad puede complicar la imagen corporal de las madres, respondiendo a los tabloides que la criticaban por su cuerpo en 2017 con un mensaje en Instagram.
“Publico esto en nombre de las jóvenes, mujeres y madres de todas las edades”, escribió en su momento, compartiendo lo que parecía ser una foto de paparazzi de ella y Luca en la playa. “Como a las páginas web y revistas les encanta mostrar los ‘defectos de las famosas’, ¡pues yo también los tengo! Mi cuerpo me ha dado el mayor regalo de mi vida: Luca, hace 5 años. Cumplo 30 en septiembre y mi cuerpo está sano y me lleva a donde necesito ir. Chicas, sintámonos orgullosas de lo que tenemos y dejemos de perder un tiempo precioso deseando ser diferentes, mejores y perfectas”.
Duff se encuentra actualmente en pleno regreso musical, con un éxito arrollador. En febrero lanzó su primer álbum en una década, Luck... or Something, que debutó en el número 3 de la lista Billboard 200. En junio, dará comienzo a su gira Lucky Me Tour, que incluirá dos conciertos en el Madison Square Garden en agosto.Pero en una entrevista con Sports Illustrated Swimsuit, la artista reveló que antes de su resurgimiento musical, realmente no sabía si volvería a hacer música. "Durante años me preguntaron cuándo sacaría otro álbum, y siempre esquivaba la pregunta", declaró a la publicación. "La verdad es que no sabía si lo haría alguna vez porque nunca había tenido la oportunidad de grabar un álbum como yo quería".