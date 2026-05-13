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Beret está listo para compartir en Honduras una noche cargada de emociones

El cantante español llegará a Tegucigalpa este 23 de mayo para ofrecer un concierto que promete conquistar corazones con sus letras profundas, energía única.

  • Actualizado: 13 de mayo de 2026 a las 12:03 -
  • La Prensa
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El cantante español Beret llegará a Honduras este 23 de mayo con un concierto que promete conquistar los corazones de sus seguidores. El intérprete de éxitos cargados de emociones se presentará en el Nacional de Ingenieros Coliseum de Tegucigalpa como parte de su esperado Tour 2026.
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Con una propuesta musical que mezcla pop urbano, balada y letras profundas, Beret se ha convertido en uno de los artistas más queridos de habla hispana. Sus canciones suelen conectar con experiencias personales, amores intensos y momentos de reflexión que han marcado a millones de fanáticos alrededor del mundo.
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La gira “Lo Bello y Lo Roto” busca precisamente transmitir esa dualidad emocional que caracteriza al artista español. A través de cada tema, Beret invita al público a sentir, sanar y cantar desde el corazón, creando una experiencia íntima incluso en grandes escenarios.
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El concierto en Tegucigalpa reunirá a fanáticos de distintas generaciones que han encontrado en canciones como “Lo Siento”, “Si Por Mí Fuera” y “Ojalá” una compañía emocional. Sus letras honestas y su estilo cercano han logrado convertirlo en una voz representativa de la música sentimental contemporánea.

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La presentación se llevará a cabo en el Nacional de Ingenieros Coliseum, uno de los espacios elegidos para grandes espectáculos musicales en la capital hondureña. Se espera una producción llena de luces, efectos y momentos emotivos que acompañarán cada interpretación del cantante.
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Los boletos para el concierto ya se encuentran disponibles a través de BMTicket, donde los seguidores pueden asegurar su entrada para vivir una de las presentaciones internacionales más esperadas del año en Honduras.
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Beret ha logrado construir una carrera sólida gracias a la autenticidad de sus composiciones. A diferencia de otros artistas urbanos, su propuesta se enfoca más en las emociones y las historias humanas, algo que le ha permitido destacar dentro de la industria musical actual.
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El artista español también ha conseguido millones de reproducciones en plataformas digitales y una enorme comunidad de seguidores en Latinoamérica. Honduras no ha sido la excepción, ya que sus canciones suelen sonar constantemente entre jóvenes y adultos que se identifican con sus mensajes.
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La expectativa por este concierto ha crecido rápidamente en redes sociales, donde muchos fanáticos ya comparten su emoción por cantar en vivo cada uno de sus éxitos. Para muchos asistentes, será una oportunidad única de vivir de cerca la sensibilidad y energía que Beret transmite sobre el escenario.
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Con su Tour 2026, Beret promete regalar una velada cargada de sentimientos, música y conexión con el público hondureño. El próximo 23 de mayo, Tegucigalpa se convertirá en el escenario de una experiencia que quedará marcada en la memoria de sus seguidores.
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Beret, cuyo nombre real es Francisco Javier Álvarez Beret, nació en Sevilla, España. Desde muy joven comenzó a escribir canciones y compartir su música en plataformas digitales, logrando rápidamente gran popularidad gracias a sus letras sinceras y emocionales. Su estilo fusiona pop, rap y música urbana con mensajes profundos sobre el amor, la vida y las emociones humanas. Con éxitos internacionales como “Lo Siento”, “Me Llama” y “Ojalá”, Beret se consolidó como uno de los artistas españoles más escuchados en Latinoamérica y Europa.
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