Beret está listo para compartir en Honduras una noche cargada de emociones

Beret, cuyo nombre real es Francisco Javier Álvarez Beret, nació en Sevilla, España. Desde muy joven comenzó a escribir canciones y compartir su música en plataformas digitales, logrando rápidamente gran popularidad gracias a sus letras sinceras y emocionales. Su estilo fusiona pop, rap y música urbana con mensajes profundos sobre el amor, la vida y las emociones humanas. Con éxitos internacionales como “Lo Siento”, “Me Llama” y “Ojalá”, Beret se consolidó como uno de los artistas españoles más escuchados en Latinoamérica y Europa.