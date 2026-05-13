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Pichichi Liga Española: acechador de Mbappé falla y sonríe; así queda la tabla

Delantero falló y Lewandowski sufre golpe: así marcha la tabla de goleadores de la Liga Española tras el inicio de la jornada 36.

  • Actualizado: 13 de mayo de 2026 a las 14:56 -
  • Lesly Gutiérrez
Pichichi Liga Española: acechador de Mbappé falla y sonríe; así queda la tabla
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Así marcha la tabla de goleadores de la Liga Española 2025-2026 a falta de dos jornadas: la pelea en la cima.
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16. Jakor Adams (Sevilla) -- Anotó este miércoles en el triunfo ante el Villarreal. Ahora cuenta con 10 anotaciones.
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15. Raphinha (FC Barcelona) -- El brasileño no estuvo en el juego ante el Alavés este miércoles. Se quedó estancado en la tabla de goleadores con sus 11 dianas.
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14. Cucho Hernández (Real Betis) -- El colombiano anotó en el triunfo ante el Elche (2-1) y sumó un nuevo tanto en su cuenta. Registra 11 anotaciones tras 36 jornadas de la Liga Española.
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13. Lucas Boyé (Alavés) -- El delantero argentino también cuenta con 11 goles en lo que va de la temporada de la Liga Española.
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12. Toni Martínez (Alavés) -- El español jugó este miércoles ante el Barcelona, pero se fue en blanco. Se mantiene en la lista con 12 goles.
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11. Georges Mikautadze (Villarreal) -- Marcó este miércoles en la jornada 36 de la Liga Española en la derrota ante el Sevilla (2-3). El jugador se queda con 12 goles en la lista.
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10. Alexander Sorloth (Atlético de Madrid) -- El noruego también anotó en esta fecha 36 y alcanzó las 13 anotaciones en su cuenta.
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9. Robert Lewandowski (FC Barcelona) -- El atacante polaco salió titular ante el Alavés y se fue en blanco. Se quedó con 13 goles.
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8. Borja Iglesias (Celta de Vigo) -- El español no pudo marcar ante el Levante el martes y se quedó estancado con 14 anotaciones.
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7. Vinicius (Real Madrid) -- El brasileño no pudo anotar ante el Barcelona en el Clásico y buscará regresar al gol. Lleva 15 goles y puede aumentar este jueves ante Real Oviedo.
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6. Oyarzabal (Real Sociedad) -- El español juega este jueves ante el Girona. Puede escalar en la tabla, ya que cuenta con 15 anotaciones en la Liga Española.
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5. Lamine Yamal (Barcelona) -- El juvenil ya no estará en la recta final de la temporada por lesión. Se quedó con 16 goles en la Liga Española.
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4. Ferran Torres (Barcelona) -- El delantero español tuvo minutos este miércoles ante el Alavés, pero no pudo marcar. Se mantiene en la lista con 16 goles.
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3. Ante Budimir (FC Barcelona) -- El atacante no pudo anotar ante el Atlético de Madrid y se queda con sus 17 dianas.
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2. Muriqi (Mallorca) -- El perseguidor de Mbappé en la pelea por el 'Pichichi' falló en esta jornada 36 y el francés sonríe. Se queda con 22 tantos.
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1. Kylian Mbappé (Real Madrid) -- El delantero ha estado ausente por lesión, pero todo apunta a que regresará este jueves ante Real Oviedo. Lidera con 24 anotaciones en la pelea por el 'Pichichi'.
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