Una mujer estaría entre los tres cuerpos calcinados hallados en El Cimarrón

En las últimas horas se confirmó que entre los tres cuerpos calcinados encontrados en el cerro El Cimarrón, en el Distrito Central, una de las víctimas corresponde a una mujer, en un caso que continúa bajo investigación.
El hallazgo ocurrió luego de que el Cuerpo de Bomberos atendiera inicialmente una alerta por un incendio forestal en la zona, colindante con la residencial Las Uvas.
“Nosotros lo que hicimos fue la extracción, los empaquetamos bien y los extraímos de la zona donde estaban, en un pequeño abismo de 75 metros aproximadamente”, explicó el oficial del Cuerpo de Bomberos, Mayor Madrid.
Sin embargo, al ingresar al área, los equipos de rescate encontraron una escena mucho más compleja: dos cuerpos completamente carbonizados dentro de un freezer.
Minutos después, durante la inspección del perímetro, se localizó un tercer cuerpo a pocos metros del contenedor, también con severas quemaduras.
De acuerdo con la información oficial, la tercera víctima estaba parcialmente carbonizada y se encontraba fuera del freezer donde estaban los otros dos cuerpos.
Fuentes oficiales confirmaron posteriormente que los dos cuerpos dentro del congelador corresponden a hombres, mientras que la víctima mujer fue hallada en el exterior del contenedor.
La mujer portaba aretes de forma rectangular, una camisa roja de manga larga y tenía el cabello teñido de rubio, según el informe preliminar de identificación.
Además, el cuerpo de la mujer presentaba restos de bolsas plásticas negras, por lo que los investigadores presumen que pudo haber sido envuelta antes de ser incendiada.
En el caso de los otros dos cuerpos, las imágenes forenses preliminares evidencian un alto grado de destrucción, al punto de que solo eran visibles restos óseos, cavidades oculares y piezas dentales.
Los restos fueron trasladados a la morgue del Ministerio Público, donde se les practicó la autopsia correspondiente el pasado martes 12 de mayo.
A pesar de ello, hasta el momento ninguna de las víctimas ha sido identificada oficialmente, debido a las condiciones en las que fueron encontrados los cuerpos.
El Cuerpo de Bomberos realizó una revisión adicional en la zona para descartar la presencia de más víctimas, confirmando que únicamente se trató de tres cuerpos.
Las investigaciones continúan para esclarecer las circunstancias del hecho, ocurrido en una zona frecuentada por senderistas y cercana a una residencial capitalina.