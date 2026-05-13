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Una mujer estaría entre los tres cuerpos calcinados hallados en El Cimarrón

El cuerpo de la mujer portaba aretes de forma rectangular, una camisa roja de manga larga y tenía el cabello teñido de rubio, según el informe preliminar de identificación

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En las últimas horas se confirmó que entre los tres cuerpos calcinados encontrados en el cerro El Cimarrón, en el Distrito Central, una de las víctimas corresponde a una mujer, en un caso que continúa bajo investigación.

 Foto: LA PRENSA
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El hallazgo ocurrió luego de que el Cuerpo de Bomberos atendiera inicialmente una alerta por un incendio forestal en la zona, colindante con la residencial Las Uvas.

 Foto: cortesía
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“Nosotros lo que hicimos fue la extracción, los empaquetamos bien y los extraímos de la zona donde estaban, en un pequeño abismo de 75 metros aproximadamente”, explicó el oficial del Cuerpo de Bomberos, Mayor Madrid.

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Sin embargo, al ingresar al área, los equipos de rescate encontraron una escena mucho más compleja: dos cuerpos completamente carbonizados dentro de un freezer.

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Minutos después, durante la inspección del perímetro, se localizó un tercer cuerpo a pocos metros del contenedor, también con severas quemaduras.

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De acuerdo con la información oficial, la tercera víctima estaba parcialmente carbonizada y se encontraba fuera del freezer donde estaban los otros dos cuerpos.

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Fuentes oficiales confirmaron posteriormente que los dos cuerpos dentro del congelador corresponden a hombres, mientras que la víctima mujer fue hallada en el exterior del contenedor.

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La mujer portaba aretes de forma rectangular, una camisa roja de manga larga y tenía el cabello teñido de rubio, según el informe preliminar de identificación.

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Además, el cuerpo de la mujer presentaba restos de bolsas plásticas negras, por lo que los investigadores presumen que pudo haber sido envuelta antes de ser incendiada.

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En el caso de los otros dos cuerpos, las imágenes forenses preliminares evidencian un alto grado de destrucción, al punto de que solo eran visibles restos óseos, cavidades oculares y piezas dentales.

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Los restos fueron trasladados a la morgue del Ministerio Público, donde se les practicó la autopsia correspondiente el pasado martes 12 de mayo.

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A pesar de ello, hasta el momento ninguna de las víctimas ha sido identificada oficialmente, debido a las condiciones en las que fueron encontrados los cuerpos.

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El Cuerpo de Bomberos realizó una revisión adicional en la zona para descartar la presencia de más víctimas, confirmando que únicamente se trató de tres cuerpos.

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Las investigaciones continúan para esclarecer las circunstancias del hecho, ocurrido en una zona frecuentada por senderistas y cercana a una residencial capitalina.

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