Revierten reducción y se mantiene plazo de 28 días para pagar recibo de la luz

El plazo de 28 días para pagar el recibo de energía eléctrica se mantendrá vigente, luego de que se lograra revertir la medida que reducía a 15 días el período de pago de la factura.
Así lo anunció el diputado por Yoro, Leonel López Orellana, quien informó que la disposición impulsada por la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica fue reconsiderada ante el impacto que podía generar en la economía de los hogares hondureños.
“Me es grato anunciar que hemos logrado revertir la medida impuesta por la Comisión de Regulación de Energía Eléctrica, donde reducía el plazo a 15 días para pagar la factura, y ahora volveremos a tener 28 días”, expresó el congresista.
López Orellana señaló que la decisión representa un alivio para la población, especialmente para las familias que distribuyen sus ingresos entre la compra de alimentos, el pago de servicios públicos y los gastos educativos de sus hijos.
El diputado explicó que muchos hogares destinan una quincena del salario a cubrir la canasta básica y la otra al pago de servicios y compromisos escolares, por lo que reducir el plazo de pago de la energía podía aumentar la presión económica sobre las familias.
“No podíamos quedarnos sin hacer nada ante la difícil realidad que enfrenta el pueblo hondureño”, afirmó López Orellana, al destacar que mantener el período de 28 días busca dar mayor margen a los usuarios para cumplir con el pago del servicio eléctrico.
Con esta decisión, los abonados conservarán el plazo habitual de 28 días para cancelar su factura de energía, en medio de un contexto marcado por el encarecimiento de los combustibles y el impacto que esto genera en los costos de vida.