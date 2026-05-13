Revierten reducción y se mantiene plazo de 28 días para pagar recibo de la luz

Tegucigalpa, Honduras

El plazo de 28 días para pagar el recibo de energía eléctrica se mantendrá vigente, luego de que se lograra revertir la medida que reducía a 15 días el período de pago de la factura.

Así lo anunció el diputado por Yoro, Leonel López Orellana, quien informó que la disposición impulsada por la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica fue reconsiderada ante el impacto que podía generar en la economía de los hogares hondureños.