Congreso frena ascensos de dos capitanes y dos coroneles en FF AA

La Comisión de Defensa y Soberanía del Congreso Nacional frenó los ascensos de dos capitanes a tenientes coroneles y de dos coroneles a generales de brigada, tras realizar investigaciones sobre distintos hechos, según confirmaron dos fuentes oficiales del Poder Legislativo.

Fuentes internas del Congreso Nacional confirmaron a la Unidad de Investigación de La Prensa Premium que el Estado Mayor Conjunto (EMC) de las Fuerzas Armadas remitió una nómina de diez oficiales de alto rango propuestos para ascenso.

Sin embargo, varios de los señalados habrían participado en el boicot electoral de marzo de 2025 y en acciones que afectaron el desarrollo de las elecciones generales de noviembre pasado, por lo que distintos sectores sociales han solicitado investigar su conducta antes de aprobarles un nuevo rango militar.

La información surge luego de que La Prensa Premium revelara en exclusiva que el Congreso Nacional se prepara para otorgar ascensos a una decena de oficiales militares, pese a los cuestionamientos por supuestos actos que atentaron contra la democracia hondureña y señalamientos de ataques sistemáticos contra la prensa nacional.

Dentro de la Comisión de Defensa y Soberanía, conformada por 17 diputados, existió oposición al ascenso de Héctor Benjamín Valerio Ardón, jefe del Estado Mayor Conjunto, al grado de general de división, así como al de Othoniel Gross Castillo al rango de general de brigada. No obstante, ambos ascensos terminaron siendo aprobados.

Estos oficiales son señalados de ser partícipes en el boicot electoral de marzo y noviembre de 2025. Sobre Gross Castillo también pesa una denuncia ante el Ministerio Público.

“Unos salieron de la lista y otros se mantuvieron, los que se mantuvieron en la lista es porque enviaron los descargos o cierres administrativo. Los que van, aunque haya ruido o denuncias alrededor de ellos, lograron esclarecer finalmente su situación momentánea”, describió una de las fuentes en el Congreso Nacional.

Uno de los cuatro oficiales que estaría quedando fuera de la lista de ascensos es el coronel Erwin Roberto Lara Franco, exdirector de Relaciones Públicas de las FFAA, a quien el Ministerio Público investiga por atentar contra la libertad de expresión al calificar en una publicación del periódico digital militar como “sicarios de la información” a periodistas.

Lara Franco y otros tres oficiales no serán ascendidos por su participación en los hechos de las elecciones internas y generales del 2025, así como por tener cuentas pendientes con la justicia, luego de una investigación en el Ministerio Público, en la Corte Suprema de Justicia y en el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh), conoció La Prensa Premium.

El listado de los militares propuestos para ascender será sometido a la aprobación del pleno esta semana, donde los diputados podrían determinar si se aprueba o no, pero históricamente los congresistas nunca se han opuesto, por lo que las Fuerzas Armadas ya tienen lista la ceremonia de cambio de rango para este próximo 14 de mayo.

De acuerdo con el congresista Carlos Umaña, la bancada del Partido Liberal no ha recibido las hojas de vida de los coroneles propuestos para generales de brigada, ni de generales de brigada a generales de división, por lo tanto, no puede haber discusión en el pleno mientras no haya un análisis de la trayectoria de estos oficiales.

“Nosotros tenemos sesión de bancada mañana a las 2:00 de la tarde previo a las sesiones. Yo nunca presto mi voto ni para los ascensos de policías o militares si no miro los curriculum. Si hay alguien que se prestó para un tipo de boicot o algo no va a tener mi voto”, dijo Umaña.

Para la exrectora universitaria Julieta Castellanos, los ascensos actuales son aquellos que se detuvieron el año pasado cuando ya estaba muy próximo el traspaso de mando, "eso nos pareció bien, sobre todo por los señalamientos que había".

"Los militares que estaban con la responsabilidad, en ese momento, se comportaron de una manera militante, activista y subordinados frente al comandante en jefe que era la presidenta Xiomara Castro, eso no puede pasar, por eso se requiere desde mi perspectiva una reforma del Estado, donde los cargos de jefe de las Fuerzas Armadas, de canciller, de ministro de seguridad vayan al Congreso Nacional a ser ratificados, de lo contrario los presidentes nombran a personas que van a ser sus subordinados y pasan lo que tuvimos en 2025", lamentó Castellanos.