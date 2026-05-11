Yoro se convierte en el departamento más violento de Honduras

Yoro, Honduras.-

La violencia azota sin piedad en Yoro, que en los primeros meses de 2026 se ha convertido en el departamento más violento de Honduras, superando a otros que históricamente han tenido los índices más altos de homicidios en Honduras. Con 14.4 homicidios por cada cien mil habitantes (pccmh), Yoro registra la tasa parcial más alta del país, según un cálculo elaborado por la Unidad de Datos de LA PRENSA Premium a partir de datos del Sistema Estadístico Policial en Línea (Sepol) al 26 de abril y proyecciones demográficas del Instituto Nacional de Estadísticas (INE) para este año. El registro de Yoro es preocupante, porque duplica la media nacional parcial, que es de 7.3 muertes violentas pccmh. La tasa de Yoro es producto de los 98 homicidios registrados en los primeros cuatro meses en una región de 680 mil habitantes. Con estas cifras, Yoro, incluso, supera a otros departamentos históricamente con alta criminalidad, como Cortés, Olancho y Colón.

Violencia al alza

La comparación de los últimos nueve años, correspondiente al período comprendido entre el 1 de enero y el 26 de abril, evidencia un repunte de la violencia en 2026, tras una caída sostenida entre 2023 y 2025, cuando los homicidios descendieron de 81 a 69 casos. Yoro supera así otros períodos marcados por altos niveles de violencia, como 2019 y 2020 —con 97 y 90 homicidios, respectivamente—, aunque todavía se mantiene por debajo de 2018, cuando 122 personas murieron de forma violenta. Los registros reflejan además que nueve de cada diez víctimas de homicidio son hombres. Sin embargo, para los habitantes de Yoro la criminalidad no comenzó este año. Desde hace más de un año, los pobladores perciben cómo los grupos delictivos operan con mayor libertad, mientras la venta y distribución de drogas en calles y espacios públicos crecía sin acciones contundentes de las autoridades de Seguridad. La extorsión, un fenómeno que anteriormente golpeaba principalmente a las grandes ciudades, también se expandió hacia distintos municipios del departamento. Jóvenes provenientes de aldeas y barrios son utilizados para cobrar cuotas a negocios y comerciantes. Al mismo tiempo, las estructuras criminales consolidaron un mayor control territorial. Entre ellas destaca el denominado Cartel del Diablo, cuya presencia se hace visible mediante hombres armados y amenazas difundidas públicamente en redes sociales. La problemática se ha intensificado en municipios como Sulaco y Yorito, e incluso ha trascendido las fronteras departamentales hacia zonas como Marale, en Francisco Morazán. No obstante, la criminalidad se extiende prácticamente por todo Yoro. Aunque los municipios más poblados y urbanizados, como El Progreso y Olanchito, concentran la mayor cantidad de homicidios —28 y 20, respectivamente—, también sobresalen Yoro, con 14 casos, y Sulaco, con 11 muertes violentas. Este último es considerado una de las zonas bajo influencia del Cartel del Diablo, según investigaciones. El control de las organizaciones criminales es tal que muchos habitantes prefieren permanecer encerrados en sus casas durante las noches para evitar circular por las calles. Los registros del Sistema Estadístico Policial en Línea respaldan ese temor: casi la mitad de los homicidios registrados en Yoro (48 casos) ocurrieron entre las 6:00 de la tarde y las 11:59 de la noche. El segundo horario con mayor incidencia corresponde a la tarde, entre las 12:00 del mediodía y las 5:59 de la tarde, con 21 casos.

Pelea de territorio