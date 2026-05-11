Yoro se convierte en el departamento más violento de Honduras

El analista sampedrano Leonardo Pineda ratificó que la violencia en el departamento de Yoro no es reciente, sino resultado de disputas territoriales entre bandas criminales que operan en la zona. Según explicó, entre estas estructuras figuran grupos vinculados a pandillas como Los Mojados, Los Cheles y otras células relacionadas con la Mara Salvatrucha.Otro de los factores que agravan la situación, amplió Pineda, es la escasa presencia policial en sectores montañosos y de difícil acceso, lo que facilita que las organizaciones criminales se oculten y operen con mayor libertad. Además, indicó que en esas áreas recientemente se han detectado plantaciones de hoja de coca.“Donde existen esas plantaciones, los grupos criminales aliados a carteles del narcotráfico necesitan personas para cuidarlos, con armas y sicarios, por lo que empiezan a haber más muertes”, explicó.El analista también advirtió sobre el impacto de las publicaciones en redes sociales realizadas por el Cartel del Diablo, al considerar que forman parte de una estrategia de intimidación y terrorismo. “Uno se pone a pensar qué está pasando realmente, porque las dinámicas de los grupos que habían estado presente en Honduras no hacían esas exhibiciones o lo que ellos llaman no 'calentar' sus zonas”, manifestó.Asimismo, señaló que las autoridades enfrentan el desafío de desarticular una organización que incluso ha adquirido notoriedad mediática. Aunque hay despliegues de policías y militares, sostuvo que mantener contingentes permanentes en la zona representa un alto costo operativo y limita la capacidad de control estatal.Hasta el momento, la Policía Nacional reporta la captura de ocho supuestos integrantes del Cartel del Diablo, acusados de participar en actividades de logística, cobro de extorsiones, venta y distribución de drogas, así como suministro de armas de fuego.Entre los detenidos figuran Carlos Daniel Palma Murillo, alias “Calolo”; Eduin Eraldo Palma Banegas, alias “Puñal”; Modesto Murillo Gutiérrez, alias “Supremo”; Jarol Alexander Hernández, alias “El Descuartizador”; Selvin Nani Serón Murillo, alias “Serrucho”; José Luis Ferrera, alias “Vaca Choca”; Leonel Mejía Cruz, alias “Chicho”, y Ruth Dalina Martínez Hernández.Mientras tanto, contingentes policiales y militares continúan operativos en las montañas de Sulaco y Marale en busca de los supuestos cabecillas de la estructura: Yonatan Levi Estrada y Esteban Gumercindo Ferrera Rodas. Este último se ha convertido en la figura más visible del grupo mediante videos difundidos en redes sociales, en los que niega amenazas, secuestros, asesinatos y extorsiones contra pobladores.El director de la Policía Nacional, Rigoberto Oseguera Mass, afirmó que las primeras seis capturas corresponden a miembros operativos involucrados directamente en homicidios, mientras que los dos últimos detenidos serían parte del soporte financiero de la estructura, encargados de manejar recursos provenientes de extorsiones y narcotráfico.Oseguera Mass aseguró que la organización criminal opera en distintas comunidades y utiliza el miedo para mantener control sobre la población. Añadió que las capturas y el debilitamiento financiero podrían afectar la capacidad operativa del grupo, aunque las autoridades continúan la búsqueda de los principales líderes.Expertos en seguridad afirman que en Yoro no solo opera el Cartel del Diablo, sino también otras estructuras criminales, como la de los hermanos Urbina Soto, que —según señalan— continúan en la zona y de la que poco se habla públicamente.Asimismo, advierten que existen otros grupos ligados al narcotráfico, las extorsiones y los asesinatos, que durante años han sembrado el terror en la región. Sin embargo, sostienen que, debido a la operación mediática enfocada actualmente en el Cartel del Diablo, estas estructuras se mantienen en silencio, ya que les conviene que dicha organización sea desmantelada.<b>NOTA: </b>Este artículo fue revisado por un editor humano con apoyo de herramientas de inteligencia artificial.