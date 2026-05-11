Golpe al cartel del Diablo: caen presunta jefa financiera y supuesto distribuidor de droga

La Policía Nacional capturó a una mujer señalada como supuesta administradora financiera de la estructura criminal cartel del Diablo y a otro presunto integrante de la organización durante un operativo ejecutado en el municipio de Yorito, departamento de Yoro.
Los detenidos fueron identificados como Ruth Dalila Martínez Maya, de 27 años, conocida con el alias de “Nena”, y Leonel Mejía Cruz, de 31 años, alias “Chicho”.
Según el informe policial, Mejía Cruz había sido detenido anteriormente por los delitos de tráfico de drogas y escándalo en la vía pública.
La operación fue desarrollada en el barrio La Esperanza por equipos élite de la Dirección Policial Anti Maras y Pandillas Contra el Crimen Organizado (DIPAMPCO), Regional #5, con apoyo de agentes de la UDEP-18, DPI, DNFE, DIPOL, DNSPF y DNPSC.
De acuerdo con las autoridades, la acción policial se realizó luego de recibir múltiples denuncias relacionadas con supuestas actividades ilícitas cometidas por integrantes de esta estructura criminal que opera en sectores del norte del país.
Las investigaciones preliminares indican que Martínez Maya presuntamente se encargaba del manejo financiero de la organización, mientras que Mejía Cruz participaba en la recolección de dinero proveniente de actividades ilegales ejecutadas por la banda criminal.
Durante la captura, los agentes decomisaron dinero en efectivo, supuesto producto del cobro de extorsión, dos teléfonos celulares, varias tarjetas SIM, bolsas plásticas con polvo blanco, supuesta cocaína, un arma de fuego y dos libretas de ahorro bancarias.
Los detenidos fueron remitidos ante la Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado (Fescco), acusados de los delitos de extorsión, porte ilegal de arma de fuego de uso permitido y tráfico de drogas.
La captura de estos dos supuestos miembros del cartel del Diablo ocurre horas después de que las autoridades arrestaran a José Luis Ferrera Rodas, hermano de Esteban Gumercindo, en una zona montañosa de El Porvenir, Francisco Morazán.
Cartel del Diablo impone el terror en Sulaco
El denominado cartel del Diablo ha generado temor entre habitantes de zonas rurales del departamento de Yoro, donde se le atribuyen diversos hechos violentos ocurridos en los últimos meses.
Los cuerpos de seguridad señalaron que la estructura mantiene presencia en distintos sectores del norte del país, especialmente en el municipio de Sulaco, Yoro, y comunidades cercanas, donde presuntamente se dedica a actividades ilícitas como narcotráfico, extorsión, tráfico de armas, sicariato y robos.
Asimismo, las investigaciones policiales vinculan a esta organización con múltiples homicidios y enfrentamientos armados registrados en la región, hechos que han provocado preocupación e inseguridad entre la población.
La Policía Nacional informó que las operaciones continuarán en la zona con el objetivo de desarticular por completo esta estructura criminal y capturar a otros supuestos integrantes, entre ellos a Esteban Gumercindo Ferrera Rodas, uno de los cabecillas del cartel del Diablo.