Golpe al cartel del Diablo: caen presunta jefa financiera y supuesto distribuidor de droga

Yorito, Yoro

La Policía Nacional capturó a una mujer señalada como supuesta administradora financiera de la estructura criminal cartel del Diablo y a otro presunto integrante de la organización durante un operativo ejecutado en el municipio de Yorito, departamento de Yoro. Los detenidos fueron identificados como Ruth Dalila Martínez Maya, de 27 años, conocida con el alias de “Nena”, y Leonel Mejía Cruz, de 31 años, alias “Chicho”.

Según el informe policial, Mejía Cruz había sido detenido anteriormente por los delitos de tráfico de drogas y escándalo en la vía pública. La operación fue desarrollada en el barrio La Esperanza por equipos élite de la Dirección Policial Anti Maras y Pandillas Contra el Crimen Organizado (DIPAMPCO), Regional #5, con apoyo de agentes de la UDEP-18, DPI, DNFE, DIPOL, DNSPF y DNPSC. De acuerdo con las autoridades, la acción policial se realizó luego de recibir múltiples denuncias relacionadas con supuestas actividades ilícitas cometidas por integrantes de esta estructura criminal que opera en sectores del norte del país.

Las investigaciones preliminares indican que Martínez Maya presuntamente se encargaba del manejo financiero de la organización, mientras que Mejía Cruz participaba en la recolección de dinero proveniente de actividades ilegales ejecutadas por la banda criminal. Durante la captura, los agentes decomisaron dinero en efectivo, supuesto producto del cobro de extorsión, dos teléfonos celulares, varias tarjetas SIM, bolsas plásticas con polvo blanco, supuesta cocaína, un arma de fuego y dos libretas de ahorro bancarias. Los detenidos fueron remitidos ante la Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado (Fescco), acusados de los delitos de extorsión, porte ilegal de arma de fuego de uso permitido y tráfico de drogas. La captura de estos dos supuestos miembros del cartel del Diablo ocurre horas después de que las autoridades arrestaran a José Luis Ferrera Rodas, hermano de Esteban Gumercindo, en una zona montañosa de El Porvenir, Francisco Morazán.

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