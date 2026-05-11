Temen inundaciones en la Fesitranh por obras sobre canal de alivio

San Pedro Sula, Honduras

Los pobladores de la colonia Fesitranh están alarmados ante el riesgo de inundaciones que podría enfrentar la comunidad durante la temporada lluviosa. Lo anterior por el temor a la obstrucción del canal de alivio que cruza un predio donde construyen bodegas y una gasolinera que podría afectar a miles de familias sobre todo de las zonas bajas. Los vecinos señalan que el terreno intervenido es atravesado por un canal de alivio donde desembocan aguas pluviales y algunas residuales provenientes de la colonia Fesitranh y sectores aledaños. Temen que una obstrucción o modificación del cauce provoque acumulación de agua e inundaciones en las zonas más bajas de la comunidad. La ciudad carece de plantas de tratamiento de aguas residuales y de un sistema integral de drenaje pluvial que garantice la prevención de inundaciones en colonias y barrios vulnerables durante el invierno. En el predio, ubicado a la altura de la estación de bomberos, se realizó poda de árboles y actualmente maquinaria pesada trabaja en la zona por donde cruza el canal de desagüe. En la colonia Fesitranh residen unas 1,500 familias, con un estimado superior a cinco mil habitantes. La comunidad surgió inicialmente como un proyecto habitacional para afiliados de la Federación Sindical de Trabajadores Nacionales de Honduras (Fesitranh), aunque posteriormente se ampliaron las etapas para otros sectores de la población.

Estamos alertando a tiempo

María Elena Varela, residente de la colonia Fesitranh, manifestó su preocupación por las posibles consecuencias si el canal queda obstruido o no queda funcionando como es. “Vivimos acá desde hace años y conocemos los problemas que tiene la comunidad. Hay desagües que evitan que la colonia se inunde en temporada lluviosa y ese canal de alivio cruza esa construcción que están realizando al otro lado del bulevar del norte”, expresó. La vecina aseguró que los habitantes no se oponen al desarrollo de la ciudad, pero consideran necesario que las autoridades supervisen el cumplimiento de las medidas ambientales y de mitigación. “Queremos dejar claro que no nos oponemos al desarrollo y confiamos en que la municipalidad otorgó los permisos protegiendo el acuífero y pensando en las colonias aledañas”, indicó. Varela también cuestionó la tala de árboles en el área del proyecto y a la vez solicitó exigir que planten árboles pues no solo se trata de deforestar y construir sino de conservar. “Cortaron muchos árboles y no vemos que estén reforestando, pero nos preocupa más que las zonas 1 y 2, que son las más bajas de la colonia, tengan problemas cuando comiencen las lluvias”, agregó. Los vecinos sostienen que una gran cantidad de agua proveniente de la Fesitranh y otras colonias pasa por el canal de alivio ubicado detrás de la estación de bomberos y del campo de fútbol. Consideran que, si la construcción obstruye el paso del agua o no realiza un embaulamiento adecuado, el problema podría agravarse. Gabriel Fajardo, presidente del patronato de la colonia Fesitranh, explicó que realizaron un recorrido por el área junto a varios residentes y observaron que el canal atraviesa el centro del terreno donde se ejecuta la obra y no han recibido una explicación de nadie. “Nosotros estamos haciendo la denuncia a tiempo a las autoridades municipales y a la empresa que realiza la construcción para que hagan un embaulamiento correcto. No estamos frenando el desarrollo de la ciudad; solo hacemos un llamado para que lo hagan de manera adecuada”, afirmó. Fajardo indicó que los vecinos perciben una posible reducción o desvío del canal, situación que mantiene preocupada a la comunidad. “El llamado es para que las autoridades municipales hagan las supervisiones correspondientes y exijan que se repongan todos los árboles que se cortaron para ejecutar el proyecto”, añadió.

Desarrollo versus mitigación

El dirigente comunitario insistió en que no buscan señalar responsables, sino prevenir futuros problemas en una colonia que ya registra afectaciones por inundaciones en algunos sectores. Mientras los vecinos permanecían en el lugar, se acercó Juan Domínguez, quien se identificó como encargado de la construcción. “Acá se construirá una gasolinera. Sobre lo demás no sabemos. Sí estamos trabajando en el embaulamiento de todo el canal y se hará un dragado. Tal vez el error fue no haber informado, pero todo está planificado”, declaró Domínguez.