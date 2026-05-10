Jugador de Olimpia en el ojo del huracán por gesto obsceno en ante Real España

Didier Paguada quedó en el centro de la polémica tras la derrota de Olimpia por 3-1 ante Real España en el Estadio Morazán de San Pedro Sula, en duelo correspondiente a la tercera jornada de las triangulares del Clausura 2026 de la Liga Nacional de Honduras .

El joven futbolista de 20 años fue captado realizando gestos obscenos y provocativos hacia la afición aurinegra una vez finalizado el encuentro. Primero hizo la señal de silencio hacia las graduadas y posteriormente se agarró sus partes íntimas en respuesta a los gritos e insultos provenientes del sector de silla ocupada por seguidores de https://www.laprensa.hn/deportes/tabla-posiciones-triangulares-real-espana-remontada-olimpia-marathon-lider-clausura-NC30545769Real España .

Las imágenes rápidamente comenzaron a circular en redes sociales y la acción del mediocampista ha generado fuertes críticas, tomando en cuenta que se trata de un jugador juvenil llamado a ser una de las promesas del fútbol hondureño.