Jugador de Olimpia en el ojo del huracán por gesto obsceno en ante Real España

Didier Paguada quedó en el centro de la polémica tras la derrota de Olimpia por 3-1 ante Real España en el Estadio Morazán de San Pedro Sula, en duelo correspondiente a la tercera jornada de las triangulares del Clausura 2026 de la Liga Nacional de Honduras .
El joven futbolista de 20 años fue captado realizando gestos obscenos y provocativos hacia la afición aurinegra una vez finalizado el encuentro. Primero hizo la señal de silencio hacia las graduadas y posteriormente se agarró sus partes íntimas en respuesta a los gritos e insultos provenientes del sector de silla ocupada por seguidores de https://www.laprensa.hn/deportes/tabla-posiciones-triangulares-real-espana-remontada-olimpia-marathon-lider-clausura-NC30545769Real España .
Las imágenes rápidamente comenzaron a circular en redes sociales y la acción del mediocampista ha generado fuertes críticas, tomando en cuenta que se trata de un jugador juvenil llamado a ser una de las promesas del fútbol hondureño.
Ante lo sucedido, la Comisión de Disciplina podría actuar de oficio y abrir un expediente contra Didier Paguada por conducta antideportiva y actos considerados inapropiados frente al público. En caso de recibir una sanción, el futbolista podría perderse los próximos compromisos de Olimpia en las triangulares.
El conjunto merengue deberá enfrentar nuevamente a Real España en Tegucigalpa en un duelo clave por la clasificación y posteriormente cerrará esta fase ante Marathón en San Pedro Sula durante la penúltima jornada de esta instancia.
En las próximas horas se podría conocer el castigo que recibiría el joven futbolista de Olimpia, Didier Paguada, en caso de que la Comisión de Disciplina actúe de oficio para aplicar una medida disciplinaria al jugador melenudo por sus actos antideportivos.