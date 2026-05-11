Copeco pronostica clima seco y temperaturas de hasta 41 grados en Honduras este lunes

SAN PEDRO SULA

Copeco indicó que durante la tarde la brisa proveniente del océano Pacífico producirá chubascos débiles y muy aislados en sectores del suroccidente del país, mientras el resto de Honduras continuará con ambiente mayormente seco.

Las condiciones secas y cálidas persistirán este lunes 11 de mayo de 2026 en la mayor parte del territorio hondureño, de acuerdo con el pronóstico de la Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco).

La entidad de previsión también informó que continúa la presencia de humo en el territorio nacional, con mayor concentración durante las primeras horas de la mañana, situación que podría afectar la visibilidad y la calidad del aire.

Entre las temperaturas máximas más elevadas destacan Choluteca con 41 grados Celsius, mientras que Cortés, Santa Bárbara y Valle alcanzarán hasta los 38 grados.

Asimismo, Olancho registrará una temperatura máxima de 36 grados, en tanto que Comayagua, Colón y Yoro llegarán a 35 grados Celsius durante la jornada.

Por su parte, El Paraíso y La Paz tendrán máximas de 34 grados; Atlántida, Copán, Francisco Morazán, Gracias a Dios, Lempira y Ocotepeque alcanzarán 33 grados, mientras que Islas de la Bahía reportará 32 grados.

Las temperaturas más frescas se esperan en Intibucá con una máxima de 27 grados Celsius. Las autoridades recomiendan a la población mantenerse hidratada, evitar la exposición prolongada al sol y tomar precauciones ante la presencia de humo en el ambiente.